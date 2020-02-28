Бюджет Иркутска на 2020 год увеличен на 1,1 млрд рублей

Соответствующее решение о внесении изменений в бюджет Иркутска приняли на заседании городской Думы, сообщают в городской администрации.

Как рассказала заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, увеличение связано с изменением объема межбюджетных трансфертов, в том числе счет средств федерального бюджета – 795 млн рублей и за счет средств областного бюджета – 260 млн рублей. Указанные средства учтены в расходной части бюджета города в соответствии с целями представления финансовой помощи.

Также в текущем году перераспределены бюджетные ассигнования в объеме 136 млн рублей. Из этих средств на социальную сферу дополнительно направлено около 98 млн рублей, в том числе 40 миллионов – на выплаты ветеранам к 75-летию Победы; 35 миллионов – на обустройство детских площадок на территориях дошкольных учреждений; более 20 миллионов – на обеспечение бесплатным питьевым молоком учеников 1-4 классов.

По словам Альфии Валиулиной, в сфере благоустройства дополнительные средства в объеме 5 млн рублей запланированы на проектирование систем наружного освещения.

В сфере жилищного хозяйства 10 млн рублей дополнительно будет направлено на переселение граждан из аварийного жилья.

Кроме того, на 22 млн рублей увеличены расходы на обеспечение выполнения функций Думы города Иркутска в связи с принятым решением об увеличении количества помощников депутатов и численности аппарата Думы города Иркутска.