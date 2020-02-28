РУСАЛ объявляет операционные результаты четвертого квартала и 2019 года

РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании в четвертом квартале и в 2019 году.

Основные результаты

Алюминий

Производство алюминия в четвертом квартале 2019 года составило 949 тыс. тонн (+0,7% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объема производства алюминия.

Продажи алюминия в четвертом квартале 2019 года составили 1 107 тыс. тонн (+1,5% по сравнению с предыдущим кварталом). Реализация продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в четвертом квартале 2019 года выросла до 443 тыс. тонн (+3,1% по сравнению с предыдущим кварталом) в результате постепенного восстановления доли ПДС в общей структуре продаж до 40% по сравнению с 29% в первом квартале 2019 года, когда низкая доля продаж ПДС была обусловлена внешними рыночными факторами, связанными с Санкциями OFAC.

География региональных продаж в четвертом квартале 2019 года практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, при этом основные продажи осуществлялись в Европе (55%). В то же время в четвертом квартале 2019 года доли продаж в России и Америке выросли - до 24% и 7% соответственно.

Средняя цена реализации алюминия в четвертом квартале 2019 года уменьшилась на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 873 долларов США за тонну, что связано с падением средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 1,2% по сравнению с третьим кварталом 2019 года – до 1 730 долларов США за тонну. При этом снижение компонента товарной премии на 6,5% по сравнению с предыдущим кварталом – до 74 долларов США за тонну – было компенсировано ростом компонента продуктовой премии (ПДС) на 5,5%. В результате общая реализованная премия осталась на прежнем уровне.

Производство алюминия за двенадцать месяцев 2019 года составило 3 757 тыс. тонн – без изменений в годовом выражении.

Продажи алюминия в 2019 году выросли на 13,8% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив 4 176 тыс. тонн. Такой рост был обусловлен главным образом частичной распродажей запасов первичного алюминия, которые были накоплены к концу 2018 года в результате действия санкций OFAC и полного запуска первой серии Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в марте 2019 года. Продажи ПДС составили 1 547 тыс. тонн (-7,0% по сравнению с предыдущим годом). Доля ПДС в общем объеме продаж составила 37%.

В структуре региональных продаж за двенадцать месяцев 2019 года увеличилась доля продаж в Европе – до 54% (+5 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом). Это было обусловлено рядом факторов, в том числе различной динамикой спроса на региональных рынках, сокращением дефицита на американском рынке первичного алюминия после возобновления работы металлургических заводов и постепенного восстановления продаж РУСАЛа в США относительно уровня первого квартала 2019 года (когда на продажи в США оказывали влияние внешние рыночные факторы, связанные с санкциями OFAC).

Средняя цена реализации алюминия в 2019 году упала на 15,0% по сравнению с прошлым годом – до 1 920 долларов США за тонну – вслед за снижением средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 15,3% – до 1 785 долларов США за тонну – и сокращением средней реализованной премии на 11,0% по сравнению с прошлым годом – до 135 долларов США за тонну. Снижение премии в основном обусловлено сокращением доли ПДС в общей структуре продаж.

Обзор рынка

В январе 2020 года глобальный индекс деловой активности производителей (PMI) вырос с 50,1 до 50,4 – самой высокой отметки с апреля прошлого года, что свидетельствует о восстановлении мировой экономики. Однако проблемы, связанные со вспышкой коронавируса COVID-19, могут серьезно повлиять на алюминиевый рынок и привести к ухудшению ситуации в первом полугодии 2020 года.

В 2019 году мировой спрос на алюминий увеличился на 0,1% и составил 65,3 млн тонн. В остальной части мира (без учета Китая) спрос упал на 2,6 %, составив 28,5 млн тонн, в то время как в Китае спрос вырос на 2,4% и составил 36,8 млн тонн. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, сегмент транспортных перевозок должен способствовать росту спроса на алюминий в 2020 году на фоне запуска производства новых моделей, в том числе электромобилей, и роста применения алюминия в автомобилях. Принимая во внимание упомянутые ранее факторы и вероятность быстрого восстановления рынка после коронавируса COVID-19, ожидается, что мировой спрос на первичный алюминий в 2020 году вырастет на 1,3% в годовом выражении и составит 66,1 млн тонн, при этом спрос в остальной части мира (без учета Китая) вырастет на 1,1% — до 28,8 млн тонн, а в Китае спрос увеличится на 1,5% — до 37,3 млн тонн.

Производство алюминия в остальной части мира (без учета Китая) в 2019 год выросло на 1,7% и составило 28,2 млн тонн.

В целом на протяжении 2019 года на рынке алюминия в остальной части мира (без учета Китая) наблюдался дефицит в размере около 0,3 млн тонн.

Если смотреть на кривую себестоимости в остальной части мира (без учета Китая), то около 10% металлургических заводов (мощностью 3 млн тонн) несут убытки, несмотря на снижение стоимости сырья; более половины производителей глинозема за пределами Китая несут убытки.

Производство первичного алюминия в Китае в 2019 году сократилось на 1,8% по сравнению с предыдущим годом и составило 35,7 млн тонн; большинство производителей сегодня работают с незначительной прибылью. Ряд производителей приняли решение о переносе закрытых мощностей в другие провинции из-за экологических проблем и сложностей с поставками бокситов. В декабре 2019 года действующие производственные мощности выросли на 575 тыс. тонн в год по сравнению с предыдущим месяцем и составили 36 645 тыс. тонн в год. Рост был достигнут благодаря перезапуску ряда алюминиевых заводов (общей мощностью 420 тыс. тонн) и вводом в эксплуатацию новых мощностей (185 тыс. тонн в год), в то время как закрытие производственных мощностей на 30 тыс. тонн частично компенсировало этот рост.

Как было отмечено ранее, коронавирус негативно повлияет на рынок алюминия в Китае в первом полугодии 2020 года: ожидаются рост избыточного предложения и слабый спрос. Производство глинозема (в частности, в определенных регионах) страдает от логистических проблем, влияющих как на доставку бокситов, так и на отгрузку глинозема. Снижение спроса на алюминий в Китае и избыточные запасы могут повлиять на цены и в конечном итоге задержать ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству алюминия.

В 2019 году экспорт алюминийсодержащей продукции из Китая снизился на 1,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 5 733 тыс. тонн. Как было отмечено ранее, ожидается, что в январе-феврале 2020 года экспорт из Китая сократится на фоне замедления торговой активности по причине недельного празднования китайского Нового года и влияния вспышки коронавируса.

Прогнозные заявления

Данный пресс-релиз содержит заявления касательно будущих событий, предполагаемых показателей, прогнозов и ожиданий, которые представляют собой прогнозные заявления.

Любое содержащееся в настоящем пресс-релизе заявление, не являющееся констатацией исторического факта, представляет собой прогнозное заявление, сопряженное с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в силу которых наши фактические результаты, показатели хозяйственной деятельности или достижения могут существенным образом отличаться от каких-либо результатов, показателей хозяйственной деятельности или достижений, выраженных в данных прогнозных заявлениях или подразумеваемых ими.

В число таких рисков и неопределенностей входят риски и неопределенности, описанные или указанные в Проспекте эмиссии. Кроме того, деятельность компании в прошлом не может быть основанием для прогнозирования ее деятельности в будущем. РУСАЛ не предоставляет никаких заверений относительно достоверности и полноты любого из прогнозных заявлений и не принимает на себя никаких обязательств по дополнению, изменению, обновлению или пересмотру любых таких заявлений или любых выраженных мнений с учетом фактических результатов, изменений в предположениях или ожиданиях РУСАЛа или изменений в факторах, влияющих на данные заявления. Таким образом, полагаясь на данные прогнозные заявления, Вы делаете это исключительно на свой риск.