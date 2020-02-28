Как жители Сибири проводят длинные выходные?

21% жителей Сибирского федерального округа работают в длинные выходные на 23 февраля и 8 марта, выяснили аналитики Авито Работы.

Три выходных дня большинство респондентов планируют провести дома или посвятить прогулкам и активному отдыху. 14% опрошенных используют праздники для самообразования.

Больше половины опрошенных (67%) отдыхают дома в длинные выходные. 35% опрошенных жителей предпочитают более активный отдых: посвящают выходные прогулкам, культурным мероприятиям, общению с друзьями.

Путешествовать по России планируют 1% респондентов, столько же опрошенных жителей (1%) запланировали поездки за границу. 22% всех респондентов тратят длинные выходные на домашние дела (мелкий ремонт, поездки в магазин и т.д.), а 14% занимаются саморазвитием.

О подработке задумываются только 2% опрошенных жителей округа.

Самые «домашние» респонденты – в Сибири и на Дальнем Востоке: там 67% проводят длинные выходные дома. Среди них же наибольший процент тех, кто занимается самообразованием (14%). Самые активные – в Приволжском федеральном округе, где на прогулки и культурные мероприятия отправляются 56% опрошенных. В этом регионе и в Северо-Кавказском ФО больше всего тех, кто в праздники занимается подработкой (по 5%).