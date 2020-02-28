Единовременную стипендию мэра для одаренных детей Иркутска увеличат с 2 до 5 тыс. рублей

28 февраля проект поправок одобрили депутаты на заседании Думы областного центра, сообщают в городской администрации.

– Это дополнительная мера социальной поддержки для одаренных детей, проявивших особые успехи в учебной, научной, творческой, спортивной деятельности, подтвержденные дипломами, свидетельствами или другими подобными документами, достигших возраста 12 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города.

Единовременная стипендия мэра Иркутска предоставляется ежегодно за счет средств бюджета города, предусмотренных на указанные цели в соответствующем финансовом году, в размере 5 000 рублей, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.