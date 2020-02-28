В 2019 году свыше 15 тыс. субъектов МСБ стали клиентами банка «Восточный»

«Восточный» подводит итоги работы с малым и средним бизнесом (МСБ) в 2019 году. За прошедший год банк привлек свыше 15 тыс. новых клиентов в сегменте МСБ. Общее число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обсуживающихся в банке «Восточный», по итогам 2019 года превысило цифру в 31 тыс. клиентов.

Сегодня «Восточный» предлагает полный комплекс услуг для МСБ более чем в 170 городах России. Наибольшую активность проявляют предприниматели Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской и Самарской областей.

Сегодня банк предлагает предпринимателям не просто разрозненные финансовые продукты и услуги, но комплексный подход к финансовому управлению бизнесом. Услуги «Восточного» включает в себя линейку пакетов РКО, специализированных под разные типы и масштабы бизнеса, все виды эквайринга, онлайн-кассы, кредитную поддержку, а также многочисленные бонусы от партнеров, например, скидки и бесплатное обслуживание программ для автоматизации торговли и ведения клиентов.

Благодаря развитию интернет-сервисов и цифровых продуктов для бизнеса в 2019 году «Восточный» вошел в список 20 лучших интернет-банков для бизнеса по версии международной ассоциации SME Banking Club. Созданные для предпринимателей сервисы были также оценены на III ежегодном Форуме для банков и малого и среднего бизнеса «FinSME-2019: экосистемы и цифровизация», где «Восточный» был награжден специальным дипломом «За развитие сервисов для МСП». Дизайн платформы дистанционного обслуживания предпринимателей отмечен на форуме в области дизайна и архитектуры «Best for Life Design Forum & Award», где «Восточный» победил в номинации «Web и графика» категории «Цифровые сервисы для малого бизнеса».

«2019 год показал устойчивый рост доверия клиентов МСБ к «Восточному», что дало возможность в наступившем году принять решение перейти от классической банковской модели к модели fintech-сервиса. 2020 год станет для направления МСБ временем перехода - уже в конце года мы дадим возможность клиентам банка воспользоваться первыми результатами - это касается и новых услуг, и интерфейса пользователя.

Окончательно «раскатать» проект мы планируем к 2024 году, соединив выгоды, предоставляемые банком для бизнеса и физлиц и создав продукт, не уступающий по качеству услуг ведущих мировых аналогов», - прокомментировал Куратор направления МСБ банка «Восточный» Николай Петелин.

В основу fintech-сервиса для бизнеса VostokBusinessPartner (VostokBP) будут заложена модель business2human, объединяющая возможности банка для физических и юридических лиц на базе digital-решений и федеральной сети отделений. Новый сервис будет максимально «бесшовно» встроен в цифровую жизнь клиента (онлайн кинотеатры, каршеринг, социальные сети и т.д.), предусматривать гибкую тарифную политику с возможностью индивидуальной настройки опций, иметь дружественный пользовательский интерфейс. Коммуникации с клиентом МСБ будут осуществляться по «push-модели» с возможностью поставить режим общения с банком на автопилот. В планах направления МСБ входит развитие «семейства» нефинансовых сервисов для не-клиентов, с возможностью их использования без открытия счета, а также создание глобальной площадки для общения предпринимателей в онлайн и оффлайн-форматах.

Развитием VostokBP займется проектная команда, состоящая из специалистов в области работы с большими данными, разработчиков и продакт-менеджеров из небанковских сегментов, имеющих предпринимательский бэкграунд.