Сбербанк на три дня отменяет брокерскую комиссию

Сбербанк объявляет акцию по отмене брокерской комиссии, которая продлится с 4 по 6 марта включительно. Акция распространяется на проведение наиболее востребованных и популярных операций с финансовыми инструментами — покупку и продажу ценных бумаг, валютных инструментов и срочных контрактов на Московской бирже.

Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«В последние недели в связи с волатильностью рынка мы видим высокую востребованность нашими клиентами операций с ценными бумагами, по обмену валюты и других популярных услуг брокериджа. Обороты по этим операциям только за последнюю неделю выросли в нашем банке на 50%. С учетом, что уже сегодня в Сбербанке открыто более 1,4 миллиона брокерских счетов, мы считаем для себя важным сделать в этот период такие услуги для своих клиентов максимально доступными».

Акция не распространяется на операции на внебиржевом рынке, доступные ограниченному числу клиентов (квалифицированным инвесторам).