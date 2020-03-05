6 признаков, как отличить нормального брокера от мошенников

Из-за снижения ставок по вкладам резко возрос интерес россиян к финансовым рынкам – в 2019 году на Московской бирже было открыто более 1,9 млн счетов, а также к нестандартным схемам заработка. На этом фоне СМИ рассказывают про новые разновидности финансовых пирамид и мошеннических схем. «Открытие Брокер» подготовил краткую инструкцию, как отличить надежного брокера от сомнительной компании.

Основные признаки недобросовестных брокеров

1. Схожесть с финансовыми пирамидами

Если компания предлагают доход за счет средств, внесенных другими «клиентами», то все говорит о том, что это очередная финансовая пирамида. В этом случае нужно обратиться в полицию. Также подобные жалобы рассматривает и Банк России.

2. Обещание высокого дохода

Компании с сомнительной репутацией предлагают десятки или даже сотни процентов годовых дохода, что подразумевает высокие риски, которые, как правило, реализуются. В отличие от подобных организаций, финансовые решения добросовестных брокеров, в первую очередь, ставят цель минимизации рисков и сохранности средств клиентов и только потом получение прибыли.

3. Гарантия высокого дохода

На своих сайтах мошенники зачастую пишут, что клиент получит доход в любом случае, но торговля на финансовом рынке всегда подразумевает риски, пускай и минимальные. Они должны упоминаться как минимум в дисклеймере с полной юридической информацией. По закону, такой дисклеймер должен сопровождать каждое рекламное сообщение. «Открытие Брокер» в каждом послании к клиентам отмечает, что не гарантирует доход при инвестировании в инструменты финансового рынка.

4. Отсутствие лицензии ЦБ и других документов

Перед выбором брокера необходимо посмотреть информацию о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, которую выдает Банк России. Также важно проверить юридический адрес и другие реквизиты, наличие рейтингов. Если таких такой информации нет, то к этому «брокеру» деньги лучше не нести. «Открытие Брокер» получил эту лицензию в 2002 году – вся документация доступна на сайте, а максимальный рейтинг надёжности инвестиционной компании подтверждается ежегодно с 2010 года.

5. Регистрация в офшорной юрисдикции

Если компания зарегистрирована в офшоре и не имеет представительства в РФ, то стоит серьезно задуматься, иметь ли с ней дело. В случае возникновения проблем клиенту придется решать конфликт в иностранном суде.

6. Предложение доверительного управления

В РФ доверительное управление также регулирует Банк России, который выдает лицензии управляющим компаниям на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и негосударственными пенсионными фондами. В группе банка «Открытие» такой лицензией обладает УК «Открытие».