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Байкалкредобанк предложил для бизнеса новый кредит "Льготный" со ставкой 8,5%

5 марта 2020

В марте 2020 г. Байкалкредобанк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей понизил ставки по кредитованию и утвердил новый кредитный продукт "Льготный".

Кредит выдается на условиях предоставления банку субсидирования Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствие утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. № 1764.

Все подробности на сайте банка в разделе "Услуги юридическим лицам.Кредитование" или по телефонам: (83952)20-30-05, (839543)66-127


/ Сибирское Информационное Агентство /
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