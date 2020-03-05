Байкалкредобанк предложил для бизнеса новый кредит "Льготный" со ставкой 8,5%

В марте 2020 г. Байкалкредобанк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей понизил ставки по кредитованию и утвердил новый кредитный продукт "Льготный".

Кредит выдается на условиях предоставления банку субсидирования Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствие утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. № 1764.

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