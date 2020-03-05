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Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов по выпуску и обслуживанию банковских карт

5 марта 2020

ПАО «Дальневосточный банк» сообщил, что с 20.03.2020 г. вводятся в действие изменения в Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» на услуги для физических лиц:

  • Выпуск и обслуживание банковских карт VISA (для частных лиц);
  • Выпуск и обслуживание банковских карт МИР «Семейная команда» Премиальная (для частных лиц);
  • Выпуск и обслуживание банковских карт для вкладчиков ПАО «Дальневосточный банк»;
  • Выпуск и обслуживание банковских карт для сотрудников организаций (в рамках зарплатных проектов);
  • Выпуск и обслуживание банковских карт для государственных служащих, работников государственных и муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов (в рамках зарплатных проектов);
  • Выпуск и обслуживание банковских карт с льготным периодом кредитования.

Новые тарифы действуют во всех подразделениях ПАО «Дальневосточный банк». Подробная информация в разделе тарифы для частных лиц или по телефону информационного центра Дальневосточного банка 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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