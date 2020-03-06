Решение ФРС США об экстренном снижении ставки выглядит преждевременным - «Открытие Research»

Решение ФРС США экстренно снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п впервые с 2008 года окажет кратковременную поддержку валютам и рынкам развивающихся стран, но не сможет нивелировать негативное влияние последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики и финансовых рынков, полагает старший экономист «Открытие Research» (аналитического управления банка «Открытие») Максим Петроневич. При этом аналогичный шаг со стороны Банка России представляется маловероятным.

Комитет по открытым рынкам ФРС США 3 марта единогласно принял экстренное решение о снижение ставки федеральных фондов на 0,5 п.п. до уровня в 1,0-1,25%. В своем решении ФРС отметила, что фундаментальные показатели экономики США остаются сильными, однако распространение коронавируса создает растущие риски для экономической активности. Решение ФРС последовало за ожиданиями инвесторами смягчения монетарной политики на фоне распродаж на финансовых рынках и за конференц-колом финансовых властей стран «большой семерки», на котором была подтверждена готовность осуществлять меры по поддержке экономик. В целом решение ФРС выглядит недостаточно подготовленным и вновь, как и в начале 2019 г., когда ФРС резко изменила свою риторику от дальнейшего увеличения ставки в пользу ее интенсивного снижения, ставит вопрос об излишней зависимости действий денежных властей от ожиданий рынка.

Последний раз к подобным резким и экстренным решениям ФРС прибегала во время кризиса 2008-2009 гг., что, однако, не смогло предотвратить падение экономики и снижение фондовых рынков. Решение ФРС, на наш взгляд, является спорным и несвоевременным. В условиях наблюдающегося достатка долларовой ликвидности и достаточно высоких темпов экономического роста, маловероятно, что снижение ставки оказало бы существенное положительное воздействие на рынки. В то же время, своим решением ФРС дала успокоившимся рынкам негативный сигнал, что чрезвычайно обеспокоена происходящей ситуацией. В результате, фондовые рынки США отреагировали на снижение ставки значительным падением, которое по индексу S&P 500 составило 2,8%, а в моменте достигало 3,6%. Кроме того, своими действиями ФРС ограничила себя в последующих действиях – в ситуациях, когда снижение ставки действительно могло бы оказать на рынки стабилизирующий эффект в случае их обвала.

Решение ФРС привело к ожиданию инвесторами еще более низких ставок. Срочные контракты указывают на ожидание снижения ставки через 2 недели на плановом заседании еще минимум на 0,25 п.п. и на смягчение на 0,5 п.п. относительно текущей ставки к заседанию 29 апреля.

Решение ФРС окажет поддержку валютам и рынкам развивающихся стран. Доходности ОФЗ в последнюю неделю февраля резко выросли из-за обострения рисков для мировой экономики на фоне распространения коронавируса во все большем количестве стран и регионов. В результате доходности государственных облигаций вернулись к уровням, наблюдавшимся в октябре 2019 года, что должно сдерживать дальнейшее снижение уровня рыночных ставок. В то же время, снижение ставки ФРС США повышает вероятность дальнейшего снижения ключевой Банком России. Конкретное решение будет во многом зависеть от ситуации на финансовых рынках и скорости распространения коронавируса, в отсутствии повторных шоков мы не ожидаем внеплановых решений Банка России по ключевой ставке до заседания 20 марта 2020 г.