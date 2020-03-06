Нарушения пожарной безопасности в ТРЦ «Джем Молл» Иркутска устранены – прокуратура

Большинство нарушений требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Джем Молл» в Иркутске устранены в добровольном порядке, сообщается на сайте прокуратуры.

«В ТРЦ «Джем Молл» обеспечена пожарная безопасность, в связи с чем принятые судом меры по обеспечению иска отменены, прокурором подано уточненное исковое заявление», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в центре необходимо устранить нарушения требований пожарной безопасности, не представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, а также разработать и согласовать с МЧС специальные технические условия для здания ТРЦ.

За выявленные ранее нарушения пожбезопасности собственнику «Джем Молла» назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Ранее, прокуратура требовала закрытия центра из-за выявленных нарушений.