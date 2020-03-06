Новости

Нарушения пожарной безопасности в ТРЦ «Джем Молл» Иркутска устранены – прокуратура

6 марта 2020

Большинство нарушений требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Джем Молл» в Иркутске устранены в добровольном порядке, сообщается на сайте прокуратуры.

Читайте также:

Областной суд Иркутска отклонил апелляцию ответчика в деле о закрытии цирка
11 февраля 2020
В Иркутске приостановили работу цирка
4 февраля 2020

«В ТРЦ «Джем Молл» обеспечена пожарная безопасность, в связи с чем принятые судом меры по обеспечению иска отменены, прокурором подано уточненное исковое заявление», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в центре необходимо устранить нарушения требований пожарной безопасности, не представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, а также разработать и согласовать с МЧС специальные технические условия для здания ТРЦ.

За выявленные ранее нарушения пожбезопасности собственнику «Джем Молла» назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Ранее, прокуратура требовала закрытия центра из-за выявленных нарушений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Пожарный беспорядок":
Все материалы сюжета (103)


Реклама на сайте

SHENE ювелир: Украшения – на века
«Ювелирный гардероб», «Карты желаний» и новинки моды: SHENE ювелир приглашает на мастер-классы
Украшения – на века. Традиция дарить драгоценности не исчезла, а заиграла новыми гранями
Современные Фаберже. Как создавался бренд Mousson Atelier
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании