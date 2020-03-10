«Тимбермаш Байкал»: «Следим за техникой с помощью спутника»

Мониторинговый центр компании «Тимбермаш Байкал» заслуживает отдельного внимания. Его сотрудники рассказали и показали, как они следят за техникой John Deere с помощью спутников и как помогают предотвращать неполадки.

Система удаленного мониторинга вовремя предупредит о неисправностях

На технику John Deere сразу на заводе устанавливается JDLink система, которая позволяет мониторить оборудование удаленно. Это позволяет вовремя предупреждать клиента о неисправностях, которые могут появиться из-за неправильной эксплуатации. Сотрудники центра показали интерактивную карту, на которой обозначен весь парк машин, который находится под наблюдением.

– Клиенты у нас крупные, их машины работают по всей стране, сегодня мы мониторим машины от Казахстана до Норильска. Если переключимся на карту с ошибками, то в режиме реального времени увидим технические неисправности. Когда машина выходит на связь, она передает данные о своей работе, и если какая-то информация попадает под определённый фильтр, на карте появляется уведомление с расшифровкой ошибки. Мы созваниваемся с клиентом, предупреждаем о том, что у него в машине есть неисправность, и тем самым помогаем предотвратить большие поломки.

Видим не только двигатель

Также мониторинговый центр предоставляет клиентам отчеты о работе машин. Ежемесячно такой отчет получают заинтересованные лица – механики, главные инженеры, руководители компании-клиента.

– Клиенты заказывают такие отчеты регулярно, потому что сторонние производители информируют, как правило, только о работе двигателя. Наше оборудование позволяет видеть непосредственно работу разных узлов машины.

Например, если двигатель был заведен, сторонняя система покажет это, а мы увидим, что двигатель был заведен, но ни одна из функций не была задействована. Иногда бывают случаи, когда техника работает 10-20 тысяч моточасов на холостом ходу, а это означает лишний расход топлива, масла и прочего. Так что удаленный мониторинг позволяет контролировать эксплуатационные затраты компании и предотвращать серьезные поломки, а значит, экономить деньги клиента.

Наталья Понамарева, Газета Дело