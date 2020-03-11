«Экспортёр года»: как в Иркутской области будут выбирать лучших среди малого бизнеса

До окончания подачи заявок на первый региональный конкурс «Экспортёр года» осталось меньше двух недель. Победителей ждет оплата проезда до международной выставки, обучение у именитых тренеров и признание на государственном уровне. Кто может участвовать в конкурсе, и кто имеет шансы на успех, рассказала Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области.

Первый в регионе

Наталья, расскажите о конкурсе, который вы планируете провести?

– Конкурс называется «Экспортёр года». К участию мы приглашаем малый и средний бизнес Иркутской области, который занимается экспортной деятельностью.

Это региональный конкурс? Ведь есть и федеральный конкурс с тем же названием?

– Да, есть некоторая путаница. Региональный конкурс проводится в Иркутской области, по результатам которого определяется лучший экспортер нашего региона. Федеральный конкурс проводится по России. В данный момент эти конкурсы проводятся параллельно.

Кого вы видите потенциальным участником регионального конкурса? Крупный, средний или малый бизнес?

– В региональном конкурсе могут принимать участие только субъекты малого и среднего предпринимательства. Крупный бизнес может также подавать заявки, но только в рамках федерального проекта.

Простые и открытые условия

Насколько сложно малому бизнесу заполнить заявку для участия в конкурсе?

– Эта задача максимально упрощена. Электронная анкета состоит из шести шагов. Если на руках есть финансовые результаты, цифры по экспорту, то заполнить анкету можно в течение 5 минут. В случае, если возникнут трудности при заполнении, мы готовы оказать помощь. Для удобства на сайте мы разместили небольшое методическое руководство, где все максимально разъяснено. При заполнении анкеты не требуется прикреплять никаких документов за исключением скана свидетельства о регистрации.

Заявки уже поданы?

– Да, поданы, пока больше всего участников в номинации «Промышленность».

Есть ограничения по срокам?

– 20 марта – крайний срок подачи заявок. Нужно успевать, осталось меньше двух недель. На этом закончится первый этап конкурса. Во время второго этапа проводится заседание конкурсной комиссии, идет верификация данных. Данные, внесенные в электронную анкету, мы попросим подтвердить документами и сертификатами.

Кто входит в состав конкурсной комиссии?

– Руководитель «Центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области» Антон Шин, врио генерального директора АО «Корпорация развития Иркутской области» Олег Шваенко, представитель АО «Российский экспортный центр» в Иркутске Мария Куликова, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области Татьяна Макарычева. Возглавляю жюри я, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, Наталья Давыдова.

По каким номинациям проводится конкурс?

– Их четыре: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере услуг», сюда относится медицина, туризм, строительство и др., и «Первый опыт», для тех, кто в 2019 году впервые заключил внешнеторговый контракт.

По каким критериям будет выбираться лучший экспортер?

– Все критерии открыты. Положение о конкурсе размещено на сайте. По сути, все данные берутся из анкеты. Есть критерии ранжирования (по выручке, по объему экспорта), смотрят также, какие у вас документы, сертификаты, интеллектуальная собственность, за разные ответы начисляются баллы, которым потом присваиваются веса. Это максимально объективный конкурс, потому что победителя определяет программа, которую разработал РЭЦ.

«Мы хотели бы поставлять свою продукцию на экспорт напрямую»

«Нам интересно расширение сбыта нашей продукции на любых рынках, как на внутреннем, так и экспортном», – говорит директор фабрики мороженого

Сегодня продукция одного из ведущих производителей мороженого в Сибири и на Дальнем Востоке представлена не только в городах Иркутской области, но и за пределами страны. Более 20 лет компания поставляет продукцию на экспорт в Монголию, делала разовые поставки на китайский рынок, заинтересована и в поставках на рынок Казахстана, где у потребителей схожие вкусы.

«Но пока мы занимаемся экспортом через брокера, – рассказывает Юрий Федонов. – Ограничения связаны с требованиями, которые предъявляет государство, и с повышенной налоговой нагрузкой на бизнес в России. Нам, конечно, хочется выйти на экспорт и работать напрямую». «Нам интересно расширение сбыта нашей продукции на любых рынках, как на внутреннем, так и экспортном», – говорит директор фабрики мороженого «Ангария» Юрий Федонов.Сегодня продукция одного из ведущих производителей мороженого в Сибири и на Дальнем Востоке представлена не только в городах Иркутской области, но и за пределами страны. Более 20 лет компания поставляет продукцию на экспорт в Монголию, делала разовые поставки на китайский рынок, заинтересована и в поставках на рынок Казахстана, где у потребителей схожие вкусы.«Но пока мы занимаемся экспортом через брокера, – рассказывает Юрий Федонов. – Ограничения связаны с требованиями, которые предъявляет государство, и с повышенной налоговой нагрузкой на бизнес в России. Нам, конечно, хочется выйти на экспорт и работать напрямую».

«Надеемся, что сотрудничество с Центром поддержки экспорта принесет нам хорошие плоды»

«Наша компания более 20 лет занимается исследованиями минерального сырья – изучаем руду, техногенное сырье на обогатимость – способность полезных ископаемых к разделению на соответствующие продукты при их обогащении, – рассказывает Евгений Прокопьев, директор по технологиям и инновациям ООО ПК «Спирит». – Кроме того, изготавливаем оборудование. Лаборатория компании базируется в Институте Земной коры СО РАН, производственные площадки – в Шелехове и Усолье. Для недропользователей мы проводим комплексную работу – от исследования сырья до запуска горно-обогатительного производства непосредственно на объектах.

Наши клиенты – это добывающие компании. Так как они есть везде, наш рынок не ограничивается только Иркутской областью или Россией. Наши технологии и оборудование востребованы и за рубежом – мы экспортируем оборудование на Украину, в Казахстан, страны СНГ, Монголию.

Почему наша компания решила принять участие в конкурсе «Экспортер года»? Рассчитываем на сотрудничество с Центром поддержки экспорта, уже начали работать с ними в плане выставочной деятельности, планируем в этом году посетить выставку в Казахстане, ЦПЭ финансирует наше участие там. Надеемся, что более плотное сотрудничество ЦПЭ принесет нам хорошие плоды».

Награды, признание и призы

Основной вопрос, зачем малому бизнесу участвовать в этом конкурсе?

– Преимуществ очень много. Во-первых, это маркетинг, внимание достанется всем участникам конкурса. Во-вторых, признание достижений на государственном уровне. Торжественное награждение победителей и участников конкурса «Экспортера года» пройдёт 21 мая 2020 года в рамках Байкальского бизнес форума при участии первых лиц регионального правительства. В-третьих, привлекательные призы.

Призы?

–Те, кто займёт 1-е место, получает сертификат на 70 тысяч рублей на покупку билета до выставки в рамках наших мероприятий. Стандартные условия господдержки обычно предусматривают оплату оргвзноса на выставке, перевозку груза, а вот перелет, проживание, питание участники оплачивают сами. Выиграв сертификат, будет возможность купить билет за счет господдержки. За 2-е место выдается сертификат на проживание в гостинице на 30 тыс. руб. И третье место – это сертификат на обучение на сумму 30 тыс. руб. Если, к примеру, в Иркутск приедет именитый тренер, вы можете использовать этот сертификат, оплатив тренинг.

Какая в итоге конечная цель проведения такого конкурса?

Задача конкурса «Экспортёр года» состоит в том, чтобы экспортеров – представителей малого и среднего бизнеса – стало больше. Нам важно поддержать и поощрять экспортеров Иркутской области, добившихся выдающихся успехов в развитии экспорта в 2019 году, повышать узнаваемость их продукции и тиражировать лучшие практики в сфере международной торговли.

Мы также хотим привлечь внимание тех, кто только присматривается к экспортному рынку и не решается сделать первый шаг, хотя зарубежные поставки открывают новые перспективы и помогают нарастить прибыль.

Что мешает компаниям заниматься экспортом?

Встречается элемент некоторой настороженности. Когда рассказываешь малому бизнесу о государственной поддержке экспорта, о возможности его бесплатного участия в выставках, о маркетинговой помощи, о помощи по созданию и апгрейду сайтов, вопрос, который порой задают: «В чем подвох?». О чем-то малый бизнес не знает, во что-то не верит. Эту проблему необходимо решать.

При этом инструментарий поддержки для выхода на экспорт весьма широкий. От консультаций до международной электронной коммерции. Например, среди наших получателей поддержки есть компания, которая делает сувениры из бересты. У неё большая номенклатура, хороший вариант для экспорта. Решили, что будем выходить на международную электронную торговую площадку Etsy, в планах вывести на эту площадку эко-одежду премиум-класса ручной работы.

Инструментов для малого бизнеса очень много, нужно сделать первый шаг, необходимо расширять рынки сбыта.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 20 марта на сайте https://export-awards38.ru/.

Центр поддержки экспорта Иркутской области

Адрес: Иркутск, Рабочая, 2А/4, офис 421

Телефон: +7 (3952) 43-64-54

Конкурс проводится в рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».