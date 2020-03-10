Аналитики объяснили последствия развала сделки ОПЕК+ для рубля, для нефти, для фондовых рынков

В пятницу вечером на встрече стран пакта ОПЕК+ было объявлено о невозможности достижения консенсуса по новым сокращениям добычи, а также о завершении сделки ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года. В понедельник 9 марта 2020 года цены на нефть марки Brent обвалились на 25%, курс рубля к доллару США взлетел к уровню 75, американский фондовый рынок терял более 7% в день, из-за чего впервые за долгое время производилась приостановка торгов. Индекс опционной волатильности S&P500 VIX («индекс страха») взмывал вверх к кризисным уровням 2008-2009 годов. А волатильность на рынке нефти превысила показатели, ранее зафиксированные на обвале цен после войны в Персидском заливе в 1991 году. Аналитики "Открытие Брокер" раскрывают причины такого падения цен «черного золота» и их возможные последствия.

Начали за коронавирус, закончили за ОПЕК

Международное энергетическое агентство (МЭА) еще полгода назад прогнозировало локальный профицит на рынке нефти в I полугодии 2020 года. Из-за этого мы настороженно относились к рынку «черного золота» и предупреждали о возможном уходе цен ближних фьючерсов на Brent ниже 50 долларов за баррель. Попытка надолго зафиксировать цены в сентябре выше 70 долларов за баррель на спекуляциях вокруг атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии провалилась. Точно также уже в декабре провалилась и вторая попытка, связанная со спекуляциями о возможных военных действиях в отношении Ирана. И в тот, и в другой раз ближние фьючерсы поднимались вверх к $70, но долгосрочные контракты с поставкой 4 года и дальше стабильно оставались ниже $60 за баррель.

В начале 2020 года очередная «бычья» спекуляция провалилась и цены пошли вниз к $50 за баррель. Кроме того, с середины января на рынок начала выходить информация о стремительном распространении нового коронавируса COVID-19 в Китае. По данным МЭА, на долю Поднебесной приходится около 80% нового мирового спроса на нефть. Жесткие и зачастую чрезмерные карантинные меры привели к сбоям в производстве, потреблении, торговле, что вылилось в падение китайского спроса на нефть, особенно сильное в феврале.

Страны пакта ОПЕК+, опасаясь негативного развития ситуации на рынке нефти, еще в прошлом году запланировали внеочередную встречу в марте этого года. Саудовская Аравия в частном порядке сократила предложение нефти на 400 тыс. баррелей в сутки с января 2020 года. При этом по мере приближения к встрече приходило всё больше новостей о возможных противоречиях в позициях. Еще в начале февраля технический комитет рекомендовал провести дополнительное сокращение на 0,6 млн баррелей в сутки. Но к концу месяца расползание вируса по миру вызвало панические продажи финансовых активов, стоимость сортов Brent и WTI опустилась еще на 13%. Члены ОПЕК в ходе заседания 5 марта рекомендовали дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки (общее сокращение до 3,6 млн баррелей в сутки) вместо 0,6 млн с продлением пакта до конца 2020 года.

Рекомендации технического комитета и членов-ОПЕК не были согласованы с участниками ОПЕК+, не входящими в ОПЕК. Как результат, Россия отказалась от новых сокращений добычи, и её непримиримая позиция привела к тому, что на встрече членов пакта ОПЕК+ 6 марта было объявлено как об отсутствии новых договоренностей по ограничениям добычи, так и о фактическом аннулировании с 1 апреля прежних ограничений добычи по сделке ОПЕК+.

Хотя рынок нефти еще в четверг вечером начал закладывать новые риски, развал пакта ОПЕК+ стал для многих неожиданностью. Кроме того, Саудовская Аравия пригрозила увеличить добычу уже в апреле сначала до 10,0 млн, а позже – до 12,3 млн баррелей в сутки и снизила на 8 долларов цены продажи нефти.

Оценка перспектив нефтяного рынка

Рассматривая ситуацию с коронавирусом, нужно отметить, что во многом заболевание изначально было использовано как триггер для рынков, в реальности же коррекция рисковых активов и локальный уход в «безриск» начались сразу после декабрьской экспирации фьючерса на индекс S&P500. Показатели распространения и летальности нового коронавируса COVID-19 в целом мало отличаются от «обычного» гриппа, хотя коронавиус, безусловно, менее изучен, потенциально более опасен и может вызывать больше вопросов. Тем не менее, принятые против распространения COVID-19 меры в Китае и по всему миру можно назвать почти беспрецедентными. Именно эти меры в первую очередь и наносят удар по глобальным экономикам и рынкам. В настоящее время в мире зарегистрировано около 110 тыс. случаев COVID-19, более 62 тыс. человек уже выздоровели, смерть от осложнений настигла 3,8 тыс. человек, в подавляющем большинстве старше 65 лет. Но при этом индекс S&P500 уже упал в моменте на 20% от максимумов, и традиционно в этом случае вновь активизируются разговоры о начале «медвежьего» рынка. Между тем, «испанка» после 1-й Мировой войны унесла, по разным оценкам, от 50 до 100 млн жизней, но на пике пандемии в сентябре-октябре 1918 года индекс Dow Jones Industrials Average терял лишь около 10%. В этом плане мы надеемся на стабилизацию ситуации с COVID-19 и более адекватную реакцию на него, что может восстановить доверие в экономиках и улучшить ситуацию со спросом на «черное золото».

Что касается развала сделки ОПЕК+, то сейчас мы можем оценивать её скорее больше как согласованную. Хотя некоторые эксперты утверждают, что Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России, в реальности же сейчас больше знаков того, что Россия и ОПЕК объявили войну американским сланцевым компаниям. Данные по добыче за первые два месяца 2020 года показали, что Саудовская Аравия снизила производство на 1,1% г/г. В России производство нефти выросло лишь на 0,4% г/г. Среднемесячная добыча стран ОПЕК за 2 месяца 2020 года сократилась на 0,9% г/г. При этом добыча в США в январе-феврале выросла на 6,9% г/г!

Как результат, Россия поставила ребром вопрос о том, что сокращения добычи в рамках пакта ОПЕК+ лишь высвобождают долю рынка для американских сланцевых компаний и производителей из стран вне пакта. Кроме того, стоит отметить, что и Россия, и Саудовская Аравия накопили некоторый запас прочности в виде наполнения резервных фондов. А саудиты даже смогли успешно провести в конце прошлого года IPO крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco. При этом Россия и Саудовская Аравия продолжают заявлять о координации своих действий в рамках пакта ОПЕК+.

Инвесторы, вероятно, правильно истолковали посылы ОПЕК+. Во всяком случае, 9 марта акции американских нефтяных гигантов –Exxon Mobil и Chevron – падали лишь на 15%, в то время как ценные бумаги американских сланцевых нефтедобытчиков потеряли 30-50% стоимости за день. Уже в прошлом году подавляющее большинство американских сланцевых нефтедобытчиков показывали стабильно отрицательную разницу между операционным и инвестиционным денежными потоками. В то же время у нас есть большие сомнения, что нефтяная война Саудовской Аравии и России против американских сланцевых компаний будет эффективна, высока вероятность, что она закончится ничем, как и ранее в 2014-2015 годах. Многие эксперты отмечают гибкость в хеджировании, оперативном консервировании и возобновлении добычи у американских сланцевых компаний. Тем не менее, после обвала акций несколько сланцевых компаний в США уже заявили значительное урезание инвестиционных программ, что может с некоторым лагом транслироваться в сокращение их добычи.

В целом, по оценкам МЭА, худший дисбаланс на рынке нефти, вероятно, будет зафиксирован по итогам I квартала. Ситуация во II квартале может быть уже лучше, но с учетом потенциальной нефтяной войны вряд ли стоит рассчитывать на резкий взлет цен. Покупка просевших на панической распродаже акций российской нефтянки может быть уместна в условиях ослабившегося курса рубля, который может давать дополнительную прибыль нефтяникам.

В связи с текущим развитием событий наиболее вероятным выглядит переход цен к сценарию в рамках диапазона $30-45, который предусматривает отсутствие соглашения ОПЕК+. В случае начала рецессии в мировой экономике и шокового падения спроса рынок нефти может перейти к сценарию $15-29, но в настоящее время подобное развитие ценовой динамики выглядит маловероятным.

Влияние на рубль и рынки

Обвал цены нефти Brent 9 марта на 25% привел к взлету курса пары USD/RUB до уровня 75. Фактически при уровнях цен на нефть ниже $40 за баррель активизировались страхи того, что бюджетное правило перестанет оказывать свой эффект, а курс рубля вновь станет сильно зависим от волатильных цен на «черное золото». Впрочем, российский Минфин уже анонсировал приостановку покупок валюты со вторника, заявил, что может начать продавать валюту, а также отметил, что накопленные фонды позволяют спокойно финансировать потенциальный дефицит бюджета в течение нескольких лет.

Полное сворачивание покупок валюты Минфином и ЦБ, на наш взгляд, уже может дать 6,5 к укреплению рубля в паре с долларом и, по сути, нивелировать эффект падения нефтяных цен. В то же время, можно предположить, что паника и взлет волатильности приведут к локальному выходу части зарубежных инвесторов из российских портфельных активов, а кредитный спред по России может расшириться до панических уровней 2011 и 2016 года. Но даже в этом случае мы вряд ли увидим резкий рост курса выше текущих уровней. Впрочем, в случае жесткой глобальной рецессии рубль может упасть в диапазон даже выше 90, но в настоящее время это пока что видится весьма маловероятным исходом.

Утром 10 марта индекс РТС наиболее вероятно покажет просадку в 1/3 от максимумов января, что в целом пока еще укладывается в рамки сильной коррекции. Вместе с резким обвалом мы, вероятно, вновь увидим закрытие чрезмерно закредитованных позиций на рынке. Для остальных игроков рынка это скорее может быть возможностью для покупки. Показатели ликвидности на российском рынке и в глобальном масштабе остаются высокими, а дивидендные доходности многих российских акций могут поддерживать интерес к ним как минимум до пика дивидендного сезона.