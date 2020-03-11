Распродажи продолжились, рынок не справляется с давлением

К вечеру среды на российском фондовом рынке начались продажи. Как и предполагалось, отскок без внешней поддержки надолго не задержался. Он и не мог, потому что негативные факторы никуда не делись. Коронавирус продолжает диктовать планете свои условия жизни - страны останавливают авиасообщение с наиболее проблемными точками, что нанесет ущерб и перевозчикам, и пассажирам, и туристической отрасли, и бизнес-процессам. Люди продолжают заражаться, и пока скорость распространения вируса не снижается.

Одновременно нефть снова развернулась вниз и падает на 2,6%, до $36,26. Коррекция не дошла до $40, откуда можно было бы смело продавать в область $25, значит, рынок все еще слишком подвержен эмоциям и не готов мыслить здраво. Текущее снижение в сырье можно воспринимать как очередную эмоциональную реакцию, и как только сменится характер эмоций, сменится и курс.

Индекс МосБиржи сегодня отступает к 2490 пунктам, индекс РТС балансирует около 1095 пунктов. Что дальше? Скорее всего, «болтанка» с высокой амплитудой в широком диапазоне 2350-2500 пунктов по рублевому индикатору и 1050-1135 пунктов по валютному.

В лидерах роста сегодня акции самой «МосБиржи», объемы торгов на которой ставят рекорды, значит, и комиссии тоже приносят прибыль. Положительно скорректировались бумаги Лукойла, которые накануне были среди лидеров распродажи. Акции компаний металлургического сектора - от «Мечела» до «НорНикеля» - под серьезным давлением.

Доллар США к вечеру слегка подрастает, но позже может разогнаться дополнительно. «Американец» поднимается к 71,68 руб. и способен пока оставаться в пределах 71-72 руб. Стоит, впрочем, понимать, что этим относительным нейтралитетом рубль целиком и полностью обязан интервенциям Центробанка, ведь без вливаний денег на внутренний рынок доллар был бы на 4-5 руб. сильнее. Евро смотрится неплохо, поднимается к 81,31 руб. и способен торговаться в пределах 80-82 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»