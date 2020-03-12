На фоне признания коронавируса пандемией доллар превысил 73 рубля, а Трамп готов объявить катастрофу национального масштаба

В среду Dow Jones упал на 5,86%, S&P 500 — на 4,89% , а NASDAQ — на 4,7%. Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант объявления катастрофы национального масштаба, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Это необходимо, чтобы выделить на борьбу с коронавирусом деньги. Предполагается, что такое решение позволит высвободить до $40 млрд.

Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. на фоне признания коронавируса пандемией.

Напомним, что курс рубля начал снижаться вслед за ценами на нефть после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.