На фоне признания коронавируса пандемией доллар превысил 73 рубля, а Трамп готов объявить катастрофу национального масштаба

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12 марта 2020
12 марта 2020
В среду Dow Jones упал на 5,86%, S&P 500 — на 4,89% , а NASDAQ — на 4,7%. Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант объявления катастрофы национального масштаба, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Это необходимо, чтобы выделить на борьбу с коронавирусом деньги. Предполагается, что такое решение позволит высвободить до $40 млрд.
Курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. на фоне признания коронавируса пандемией.
Напомним, что курс рубля начал снижаться вслед за ценами на нефть после развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.