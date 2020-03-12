Негативный внешний фон приведёт к дальнейшему падению российских индексов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»:

По итогам торгов 11 марта индекс МосБиржи снизился на 0,24% до 2492,88 п., а РТС упал на 0,73% до 1086,18 п. Ведущие регуляторы планеты продолжают череду стимулирующих мер, но своими действиями не могут остановить падение рынков, так как столь решительные шаги начинают пугать и ужасать инвесторов ожиданиями последствий коронавируса. Банк Англии не стал дожидаться следующего регулярного заседания и снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, чем поддержал отечественный рынок и европейские площадки в первой половине дня.

Однако к вечеру всех напугала Ангела Меркель, которая, как известно, занимает пост канцлера Германии. По её словам, если у населения нет иммунитета и нет методов лечения, то при появлении вируса 60%-70% населения будет заражено. Меж тем, Меркель обвиняют в весьма слабом реагировании на коронавирусную угрозу. В Германии на текущий момент около 1,5 тыс. заражённых и 3 летальных случая.

Всемирная Организация Здравоохранения объявила ситуацию глобальной пандемии. Однако отечественный рынок не успел отреагировать на столь тревожные новости, закрыв торги весьма скромным снижением. Лидерами падения стали бумаги «Мечел» (-6,87%), АФК «Система» (-5,75%), «НОВАТЭК» (-4,82%), ГМК «Норникель» (-4,67%) и «Россети» (-4,59%). Динамику бумаг ГМК «Норникель» весьма красноречиво объясняет падение котировок палладия более чем на 4%, а для «НОВАТЭК» неприятные новости пришли из азиатского региона, где цены на СПГ упали почти до минимальных исторических значений. Лидером дня были бумаги «ЛУКОЙЛ» (+7,89%), которые реагировали на сильный отчёт, вышедший накануне. Также сильно подорожали бумаги «Распадская», «Московская Биржа» (+2,93%), En+ (+2,44%). Бумаги «Московской Биржи» явно реагируют на рост объёма торгов в последнее время. Достаточно сказать, что накануне был зафиксирован рекорд объёмов на основной секции, который составил 248,7 млрд рублей. Прошедшие торги были менее активными, но также принесли весьма неплохой объём 141,022 млрд рублей.

Рубль к вечеру также сник, реагируя на заявления канцлера ФРГ и весьма красноречивую динамику американских индексов. Даже золото закрыло день в минусе, что на общем удручающем фоне напоминает о возможных проблемах с ликвидностью в американской финансовой системе. Рубль пока не может нащупать идеи для стабилизации, но в этом ему помогают продажи валюты в рамках бюджетного правила. Впрочем, если все ведущие центральные банки дружно уведут свои ставки к нулю, или даже в отрицательные значения, то мировому капиталу не останется выбора, кроме поиска рискованных, но доходных идей. К вечеру среды доллар укреплялся на 2,17% до 72,95,а евро на 2,05% до 82,155.

Самый долгий в американской истории «бычий» рынок завершил свой путь. Индекс Dow Jones растерял более 20% от своего пика, завершив 12-ти летний цикл повышения, который начался 9 марта 2009 года. Всему виной коронавирус, который не лечится ставкой ФРС или иными фискальными методами. В США отменяют массовые мероприятия, а это значительная часть экономики. Министр финансов С. Мнучин сообщил, что пакет экономических мер вряд ли будет принят в ближайшее время, так как ему ещё необходимо пройти через Конгресс. После закрытия регулярной сессии президент Д. Трамп провёл совещание с главами крупнейших банков. «Это не финансовый кризис», - заявил глава Citigroup Майкл Корбат. Впрочем, для рынка всё может оказаться даже хуже, поскольку финансовый кризис лечится деньгами. Меж тем, череда обещаний и самих экстренных мер не прекращается. Д. Трамп обещал изучить все возможности для стимулирования экономики, а в ЕЦБ назвали текущий кризис экономическим шоком, который похож на кризис 2008 года. В Goldman Sachs также полагают, что «бычий» рынок завершился, а индекс S&P 500 упадёт ещё на 15%. Самым большим неудачником дня были акции Boeing, которые упали на 18,15%. Компания получила очередные отказы по поставкам, а также обратилась к своей экстренной кредитной линии. Бумаги Walmart Inc. упали на 4,47% только из-за того, что у одного из работников обнаружился COVID-19. По итогам торгов DJIA обвалился на 5,86% до 23553,22 п., а S&P 500 упал на 4,89% до 2741,38 п.

Азиатские рынки продолжили снижение. Президент США Д. Трамп объявил о запрете полётов из Европы на 30 дней. Исключением остаётся Великобритания, авиасообщение с которой не прерывается. Самое интересное состоит в том, что китайский рынок слабее всех реагирует на негатив. Меж тем, фьючерсы на индексы США вновь указывают на обвал. От ЕЦБ ждут очередных мер по стимулированию, хотя снижать депозитную ставку уже сложно, поскольку она составляет -0,5%. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 18659,38 п. (-3,90%), Hang Seng - 24351,51 п. (-3,49%), Shanghai Composite - 2918,52 п. (-1,68%).

Нефть также негативно отреагировала на запрет полётов из Европы в США. Однако у нефти есть и другие причины для печали. По данным Минэнерго США, на неделе до 6 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,7 млн бар. до 451,8 млн бар. Запасы бензина упали на 5,0 млн бар., а дистиллятов на 6,4 млн бар. С одной стороны, на рынке ждали более скромного роста по нефти, но также и более скромного сокращения по нефтепродуктам. Импорт сырой нефти вырос на 174 тыс. в день до 6,4 млн бар. суточных поставок. Производство нефти в США сократилось за неделю на 100 тыс. бар. до 13,0 млн бар. Саудовская Аравия объявила о наращивании резервных мощностей до 13 млн бар. суточной добычи, а также о планах увеличить производство нефти свыше 10,0 млн бар. в сутки уже в апреле. К 9:00 мск Brent - $34,41 (-3,86%), WTI - $31,75 (-3,73%), Золото - $1633,4 (-0,54%), Медь - $5412,37 (-1,88%), Никель - $12395 (-0,20%).

Индекс доллара снижался на 0,12% до 96,39 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,78% с 0,82% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,129 (+0,32%), GBP-USD - $1,282 (+0,03%), USD-JPY – 103,82 (-0,58%).

Внешний фон остаётся негативным, что приведёт к дальнейшему падению российских индексов. Среди лидеров снижения могут оказаться акции «Аэрофлота» на фоне общего запрета полётов в США. Также продолжат снижаться бумаги нефтяников и газовых компаний.