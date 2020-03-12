Банк «Открытие» выяснил, как инвестируют женщины

Клиентки компаний группы «Открытие» – СК «Росгосстрах Жизнь», УК «Открытие» и «Открытие Брокер» предпочитают консервативные и понятные инвестиционные стратегии и известные бренды. При этом среди покупателей полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) от «Росгосстрах Жизнь» и тех, кто доверяет управление сбережениями УК «Открытие», женщин больше, чем мужчин.

Женщины-клиентки банка «Открытие» покупают ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» чаще мужчин: доля женщин среди владельцев таких полисов — 63,2%. Зато средний чек по этим продуктам у мужчин вдвое выше: 922 тыс. рублей против 471 тыс. рублей.

Чаще всего женщины инвестируют в акции крупнейших международных компаний, которые входят в стратегию «Лидеры сектора 2.0». В это портфель входят в том числе бумаги таких глобальных гигантов, как Adidas и Volkswagen: его выбирают почти 40% женщин-клиенток банка «Открытие», которые заключили договор ИСЖ с СК «Росгосстрах Жизнь». Чаще всего они заключают договоры страхования на три года и предпочитают купонный доход.

Среди клиентов банка «Открытие», выбравших продукты управляющей компании, женщин – 64%⃰», а объем размещенных ими средств по итогам 2019 года превысил 17 млрд рублей.

Клиентки банка «Открытие», инвестирующие в продукты УК, отдают предпочтение консервативным инструментам, обеспечивающим стабильный доход – стратегиям доверительного управления с защитой капитала1 и ПИФам облигаций.

Наибольший процент женщин – 38% – выбрали стратегию ДУ с защитой капитала1 «Купонная», которая позволяет получать купонный доход и вернуть по итогам периода инвестирования вложенные средства. Сумма инвестирования женщинами по этой стратегии за 2019 составила более 7,3 млрд рублей