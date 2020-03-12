Стоит ли ловить падающий нож?

ВОЗ официально объявил пандемию коронавируса. Меркель предрекла заражение коронавирусом 70% населения Европы. Страх побеждает жажду наживы. Многие рынки падают. Стоит ли ловить падающий нож и откупать подешевевшие акции, рассуждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- О данном сценарии мы предупреждали еще в августе прошлого года. Конечно, медицина не стоит на месте, но и инфекция сейчас распространяется еще быстрее, чем 100 лет назад, ведь мир стал еще более глобализованным. Миллионы людей живут не в сельской местности, а в городах,

В случае новой пандемии пострадают, прежде всего, транспорт и туризм. Для России это вдвойне плохо, страна столкнется со значительными расходами на здравоохранение и резким падением доходов бюджета. К глобальной истории может присоединиться и российский внутренний негатив. По информации из деловых кругов, дело Тинькова, которого обвиняют в сокрытии от американского и британского налогообложения около $1 млрд, как и более раннее «дело Гаджиевой», наглядно демонстрирует начало охоты англосаксов за перевезенными в их юрисдикцию «туземными» капиталами и другими активами, которые объявляются криминальными и конфискуются в пользу казны государств метрополии.

Cтоит ли ловить падающий нож? Опыт 2008 и 2014 годов говорит, что однозначно да. В приоритете, конечно, дивидендные бумаги.