Черных кредиторов и финансовые пирамиды обнаружили в Иркутской области

Сорок семь нелегальных кредиторов и четыре финансовые пирамиды обнаружили в Иркутской области эксперты Сибирского ГУ Банка России в 2019 году. Большая часть черных кредиторов использовали мошеннические схемы и выдавали потребительские займы населению. Зачастую привлекать потенциальных клиентов им помогали названия, в которых незаконно использовали словосочетания «микрофинансовая» и «микрокредитная компания». Это вводило в заблуждение людей.

Обнаружены в Иркутской области и четыре финансовых пирамиды. Там населению предлагали вкладывать деньги в различные высокодоходные проекты в сфере ценных бумаг и недвижимости. На самом деле, какой-либо финансовой или инвестиционной деятельности они не вели. А выплаты производили за счет привлечения новых клиентов.

«Обычно злоумышленники обещают быстрое обогащение при минимальных сроках и вложениях. Для привлечения клиентов используют массированную и даже агрессивную рекламу. Особенно жителей Приангарья должны насторожить обещания слишком высоких процентов по вложенным средствам. Каждый человек может проверить участника рынка на сайте Банка России. Если его нет в справочниках и реестрах, то это нелегал, о нем необходимо сообщить в Банк России и правоохранительные органы», - отметил управляющий отделением по Иркутской области Сибирского главного управления ЦБ РФ Игорь Коржук.

Всего в 2019 году по материалам Сибирского ГУ Банка России правоохранительные органы в регионах СФО возбудили 120 уголовных и 227 административных дел против нелегальных участников финансового рынка. Сегодня специалисты отмечают, что злоумышленники все чаще переводят свою незаконную деятельность в интернет, что позволяет им привлечь клиентов в том числе из других федеральных округов России.

Сообщить о нелегале можно с помощью раздела «Анонимное информирование» на сайте Банка России или через интернет-приемную. Обращение также можно направить письменно в Сибирское ГУ Банка России.