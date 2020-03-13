Волгоградская область увеличит экспорт отечественной кукурузы при содействии РСХБ

АО «Россельхозбанк» намерен расширять поддержку аграриев Волгоградской области. Об этом заявил заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов во время рабочей поездки в регион. В рамках визита состоялась встреча зампреда с собственником ООО «НьюБио» Олегом Гребенкиным.

В 2019 году АПК Волгоградской области показал высокие результаты. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур достиг 4,5 млн тонн (121% к показателю 2018 года), овощеводы третий год подряд смогли вырастить 1 млн тонн продукции. По масличным был поставлен рекорд – почти 1,3 млн тонн. Развивается племенное животноводство. Волгоградскими предприятиями животноводства планируется произвести в новом году около 550 тысяч тонн молока, свыше 200 тысяч тонн скота и птицы, порядка 780 миллионов яиц.В планах области на 2020 год – обеспечение продовольственной безопасности региона по молоку и мясу, формирование новых экспортных позиций.«Успех аграриев Волгоградской области впечатляет. Особенно важно то, что АПК смог показать такие высокие результаты, несмотря на то, что регион находится в зоне рискованного земледелия. Для выполнения поставленных на 2020 год целей требуется создание сбалансированной кормовой базы, в том числе благодаря мелиорации, в части племенного животноводства – продолжать сотрудничать с наукой. С 2001 года Россельхозбанк направил в экономику региона свыше 94 млрд рублей, из которых порядка 77 млрд рублей – АПК. Мы собираемся укреплять партнерство и в дальнейшем», – сказал Денис Константинов.В Волгоградской области РСХБ участвует в реализации крупного инвестиционного проекта по строительству современного и высокотехнологического предприятия по глубокой переработке зерна мощностью 140 000 тонн в год кукурузы в хуторе Шарашенский Алексеевского района. Общий объем инвестиций в проект ООО «НьюБио» составит более 12,8 млрд рублей.Денис Константинов отметил, что «реализация проекта позволит обеспечить переработку в больших объемах зерна кукурузы, выращиваемой в Волгоградской области, создать порядка 300 рабочих мест, а также направить значительную часть продукции на экспорт». Олег Гребенкин подчеркнул, что «предприятие сможет потеснить на отечественном рынке китайских и европейских поставщиков, при этом основной упор будет сделан на экспорт продукции преимущественно в страны Южной Америки, Африки, Ближнего Востока».