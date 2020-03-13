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Волгоградская область увеличит экспорт отечественной кукурузы при содействии РСХБ

13 марта 2020

АО «Россельхозбанк» намерен расширять поддержку аграриев Волгоградской области. Об этом заявил заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов во время рабочей поездки в регион. В рамках визита состоялась встреча зампреда с собственником ООО «НьюБио» Олегом Гребенкиным. 



В 2019 году АПК Волгоградской области показал высокие результаты. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур достиг 4,5 млн тонн (121% к показателю 2018 года), овощеводы третий год подряд смогли вырастить 1 млн тонн продукции. По масличным был поставлен рекорд – почти 1,3 млн тонн. Развивается племенное животноводство. Волгоградскими предприятиями животноводства планируется произвести в новом году около 550 тысяч тонн молока, свыше 200 тысяч тонн скота и птицы, порядка 780 миллионов яиц.

В планах области на 2020 год – обеспечение продовольственной безопасности региона по молоку и мясу, формирование новых экспортных позиций. 

«Успех аграриев Волгоградской области впечатляет. Особенно важно то, что АПК смог показать такие высокие результаты, несмотря на то, что регион находится в зоне рискованного земледелия. Для выполнения поставленных на 2020 год целей требуется создание сбалансированной кормовой базы, в том числе благодаря мелиорации, в части племенного животноводства – продолжать сотрудничать с наукой. С 2001 года Россельхозбанк направил в экономику региона свыше 94 млрд рублей, из которых порядка 77 млрд рублей – АПК.  Мы собираемся укреплять партнерство и в дальнейшем», – сказал Денис Константинов.

В Волгоградской области РСХБ участвует в реализации крупного инвестиционного проекта по строительству современного и высокотехнологического предприятия по глубокой переработке зерна мощностью 140 000 тонн в год кукурузы в хуторе Шарашенский Алексеевского района. Общий объем инвестиций в проект ООО «НьюБио» составит более 12,8 млрд рублей.

Денис Константинов отметил, что «реализация проекта позволит обеспечить переработку в больших объемах зерна кукурузы, выращиваемой в Волгоградской области, создать порядка 300 рабочих мест, а также направить значительную часть продукции на экспорт». Олег Гребенкин подчеркнул, что «предприятие сможет потеснить на отечественном рынке китайских и европейских поставщиков, при этом основной упор будет сделан на экспорт продукции преимущественно в страны Южной Америки, Африки, Ближнего Востока».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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