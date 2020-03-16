Российский рынок акций оказался худшим в мире с начала 2020 года

Начали за здравие, а кончили за упокой. Так хорошо начинавшийся 2020 год рискует оказаться худшим за последнее десятилетие для большинства мировых рынков. Однако на 12 марта самые большие потери терпят иностранные инвесторы в российские акции, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Несмотря на рублевый убыток около 25% по индексу МосБиржи, в долларах США российский рынок потерял около 37,6%, что является худшим результатам среди наиболее популярных мировых индексов.





В значительной степени такой результат обусловлен падением цен на нефть, которые привели к ослаблению рубля и во многом нивелировали те преимущества, которые так выгодно отличали российский рынок в начале года. Бюджет может стать дефицитным, инфляция ускориться, а высокий объем резервов будет постепенно расходоваться согласно бюджетному правилу. На этом фоне даже высокая дивидендная доходность рынка уже не выглядит столь привлекательной для зарубежных капиталов, которые покидают развивающиеся рынки и устремляются в консервативные инструменты в поисках тихой гавани.



Сразу после РТС в антирейтинге идут индексы европейских стран, экономика которых может сильно пострадать из-за жестких мер по карантину, а также Bovespa — индекс Бразилии, экономика которой также в значительной степени зависит от нефтегазового сектора.

Стоит отметить, что широкий индекс рынка США Russel 2000 демонстрирует достаточно внушительное падение, несмотря на то, что S&P 500 и NASDAQ показали результаты лучше медианных значений. При этом китайские индексы находятся в числе наименее пострадавших. Эпидемия коронавируса в стране закончилась, а низкие цены на нефть выгодны для экономики страны, являющейся крупнейшим чистым импортером топлива в мире.