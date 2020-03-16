Перед стартом торгов вновь царит паника - аналитики банка «Открытие»

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи упал с 2719,51 п. до 2316,38 п., а РТС рухнул с 1257,96 п. до 991,69 п. Пара EUR/USD упала с $1,1305 до $1,1105. Пара USD/RUB поднялась с 68,57 до 72,60, а EUR/RUB – с 77,51 до 80,73. Нефть Brent подешевела с $45,70 до $33,85 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2972,37 п. до 2711,02 п.

Коронавирус продолжает шагать по планете, побуждая к действию правительства и центральные банки. Повсеместно принимаются меры по сдерживанию распространения. США закрыли авиасообщение с Европой, в самой Европе закрываются границы. Регуляторы заливают рынки ликвидностью и снижают ставки. Никогда так не было и вот снова ФРС снижает ставку до 0,00%-0,25%, а также запускает количественную программу на $500 млрд для покупки казначейских обязательств и $200 млрд на покупку облигаций обеспеченных ипотечными займами. Наверное, в таких условиях февральская статистика теряет смысл, но всё же её стоит изучить.

Япония начнёт неделю с публикации данных по машиностроительным заказам за январь. В Китае выйдут данные по промышленности и розничным продажам. Ожидается, что в феврале рост в промышленности замедлится до 1,5% с 6,9% в январе, а рост розничных продаж замедлится до 0,8% с 8,0% в январе. В США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог упасть до 4,40 п. с 12,90 п. в феврале. В России выйдет отчётность по МСФО от «Русагро», «Магнит».

Во вторник в Австралии выйдет протокол последнего заседания Резервного Банка. Япония сообщит о промышленном производстве за январь. Великобритания может отчитаться о сохранении безработицы на уровне 3,8% в январе. В Германии выйдут индексы текущих экономических условий и настроений от ZEW. Ожидается существенное ухудшение показателей в марте. В Европе состоится встреча министров финансов, на которой главным вопросом будет борьба с коронавирусом. В США выйдут данные по розничным продажам за февраль. Ожидается рост на 0,2% по сравнению с январём. Промышленное производство в США могло увеличиться на 0,4% за февраль. Также будет опубликован индекс рынка жилья от NAHB. Закроет день отчёт API по запасам нефти. В России ожидается статистика по промышленному производству, темпы роста которого могли замедлиться до 1,0% в феврале по сравнению с 1,1% в январе. Отчётность по МСФО опубликует «ЭНЕЛ Россия».

В среду Япония может сообщить о падении экспорта в феврале на 4,3% и импорта на 14,4%. В Германии ожидается статистика оптовых цен за февраль. В еврозоне уточнят инфляцию за февраль, но изменение первоначальной оценки 1,2% не ожидается. В США выйдет отчёт по разрешениям на строительство и новым строительствам за февраль. Далее последует отчёт Минэнерго по запасам. Однако главным событием дня будет заседание ФРС, на котором у регулятора почти не останется инструментов, если на Wall Street состоится финансовый кризис. В России выйдет статистика по ценам производителей.

Япония в четверг может сообщить об ускорении инфляции до 0,8% в феврале по сравнению с 0,7% в январе. Банк Японии проведёт заседание по ставке, но, скорее всего, объявит о расширении программы выкупа активов. Австралия опубликует отчёт по безработице. Ожидается, что в феврале она сохранилась на уровне 5,3%. Национальный Банк Швейцарии проведёт заседание, но вряд ли изменит ставку, которая составляет -0,75%. В США традиционная недельная статистика по обращениям за пособием по безработице. Затем выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается, что в марте показатель снизится до 10,0 п. с 36,7 п. в феврале. В России опубликуют данные по международным резервам ЦБ РФ. Отчётность по РСБУ опубликует «Юнипро». X5 Retail Group отчитается по МСФО. Совет директоров «НОВАТЭК» рассмотрит вопрос дивидендов, как и совет директоров «Распадская».

Китай начнёт пятницу с решения Народного Банка по ставкам. Далее в Европе Германия поделится статистикой цен производителей. В США отчёт по продаже жилья на вторичном рынке. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам. В России будет насыщенный день. В 13:30 мск ЦБ РФ объявит решение по ставке и пока на рынке нет уверенности в том, каким оно будет. Безработица в России могла остаться на уровне 4,7% в феврале. Рост розничных продаж в РФ мог ускориться до 2,8% в феврале по сравнению с 2,7% в январе. Рост реальных зарплат в РФ мог снизиться до 4,5% в январе по сравнению с 6,9% в декабре. Отчёты по МСФО опубликуют «Распадская», «Мечел»,

Решение ФРС снизить ставку до около нулевых значений и запустить QE-2020 на $700 млрд в большей степени напугало рынки, чем их обнадёжило. Это означает то, что на Wall Street дела могут быть весьма плохи и есть реальные проблемы с ликвидностью. В Австралии рынок падал более чем на 7% из-за провала банковского сектора. Фьючерсы на S&P 500 также уходили в минус на 5%, где их дальнейшее падение ограничилось лимитом Чикагской биржи. В Китае вышла статистика по занятости в крупнейших городах. В феврале безработица выросла до 6,2% с 5,7% в январе. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 17212,12 п. (-1,26%), Hang Seng – 23203,63 п. (-3,45%), Shanghai Composite – 2826,58 п. (-2,11%).

Драгоценные металлы отреагировали на решение ФРС ростом, что вполне логично, так как доллар вновь становится валютой с неограниченным потенциалом печатного станка. Нефть, напротив, сосредоточена на новостях о различных карантинных мерах, включая резкое сокращение авиаперевозок. Китай сообщает, что в январе-феврале объём переработки нефти сократился до 12,07 млн бар. в сутки по сравнению с декабрьскими рекордными 13,78 млн бар. в сутки. НБС не предоставила отдельно статистику по февралю, но различные оценки указывают на то, что в феврале объёмы переработки сокращались на 1,5 млн бар. в день по сравнению с январём. Добыча нефти в КНР в этот период увеличилась на 3,7% за год до 3,89 млн бар. в сутки. Резервы SPDR Gold Trust завершили прошлую неделю на отметке 931,59 тонн. К 9:00 мск Brent – $32,45 (-4,14%), WTI – $31,26 (-2,65%), золото – $1541,9 (+1,66%), медь – $5361,66 (-1,30%), никель – $12175 (-1,18%), палладий – $1629,9 (+8,00%).

Индекс доллара снижался на 0,56% до 98,20 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,65%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,113 (+0,23%), GBP/USD – $1,235 (+0,61%), USD/JPY – 106,41 (-1,47%).

Решение ФРС в обычной ситуации стимулирования экономики стало бы мощным аргументом для роста рискованных активов. Однако на сей раз коронавирусный кризис нельзя вылечить только деньгами. Слишком долго финансовые активы росли на дальних надеждах. Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть дешевеет, как и промышленные металлы. Азиатские индексы снижаются, как и фьючерсы на индексы США. Отечественный рынок начнёт день в минусе, хотя у рубля появляются основания для укрепления из-за резкого роста разрыва доходностей с долларом США.