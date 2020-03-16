Рубль и нефть подорожали, а ФРС почти обнулила ставку

В пятницу, 13 марта, мрачные настроения на валютном рынке несколько развеялись, рубль начал расти. Курс доллара США расчётами «завтра» в пятницу упал по отношению к российской нацвалюте на 2 руб. 25 коп. (-3%), до 72,6 руб., а курс евро обвалился к рублю даже на целых 2 руб. 78 коп. (-3,3%), до 80,73 руб.

Пятничное укрепление рубля в первую очередь зависело от бурно растущей нефти. Так, цена Brent в последний рабочий день недели выросла на 6,5%, до $35,8 за баррель после сообщений о том, что США намерены закупить у Саудовской Аравии большие объёмы нефти в стратегический резерв. Ещё раньше о таких намерениях заявлял Китай, где в ряде крупных городов постепенно снимают карантин, и всё увереннее звучат заявления официальных лиц, что пик эпидемии вируса Covid-19 уже пройден. Однако сегодня с утра цена Brent на новостях о резком падении (на 13,5%) промышленного производства в Китае за февраль и розничных продаж (на 20%) за тот же период снова резко пошла вниз, на данный момент теряя в стоимости уже 5,7%.

ФРС США в ночь на понедельник неожиданно приняла решение об очередном снижении коридора процентных ставок уже на 100 базисных пунктов, до 0-0,25%. В заявлении комитета по открытым рынкам ФРС сообщалось, что процентная ставка снижена в связи с ожидаемым влиянием вспышки вируса Covid-19 на экономику США, и такой коридор ставок будет сохраняться до появления у американского регулятора уверенности в том, что экономика США оказалась устойчивой и «выдержала последние события».

Президент США Дональд Трамп приветствовал резкое снижение ставки и заявил, что он счастлив этим решением, а «рынки должны быть в восторге». Однако пока неясно, какое решение ФРС примет на плановом заседании 18 марта. В западных СМИ высказывается мнение, что Федрезерв в данной ситуации может ещё раз снизить коридор ставок, урезав их даже до отрицательного значения в -0,75-0%; хотя неясно, произойдёт ли это именно 18 марта или ФРС опять всех удивит внеплановым снижением ставок.

Мы полагаем, что на открытии торгов курс рубля сегодня может немного понизиться на фоне падающей с утра цены на нефть. Мы пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 73-74,5 руб., а по курсу евро снижаем коридор прогноза до 80-82 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»