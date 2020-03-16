ФРС обвалила мировые рынки

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Внезапное решение ФРС снизить ставку до 0-0,25%, а также новые меры количественного смягчения (выкупа активов) не успокоили инвесторов, а, наоборот, усилили страхи по поводу состояния экономики США. Фьючерсы на американские индексы упали более чем на 5%, вызвав автоматическую остановку торгов. Азия завершила торговый день обвалом до 6,3%. Британский FTSE100 теряет 5,9%, немецкий DAX к обеду ушел обрушился на 7,8%).



На таком фоне снижение чуть более чем на 5% по индексу РТС выглядит умеренным. Минимумом сегодня стала отметка 938 пунктов, но и она может оказаться не последней на пути «медведей». Ближайший ключевой уровень, за который может зацепиться рынок, — 900 пунктов. Если и он будет пробит, то следующей целью станет отметка 850 пунктов. Мы полагаем, что поводом для таких просадок могут стать чрезвычайные меры, вводимые в России в рамках борьбы с коронавирусом.



Индекс Мосбиржи традиционно смотрится лучше по причине ослабления рубля. Сейчас рынок теряет в рублевом выражении 3,5% и торгуется вблизи 2240 пунктов, чуть выше минимумов июня 2018 года. Уход ниже 2200 пунктов вполне вероятен. Следующим важным уровнем для индекса Мосбиржи станет 2100. Его достижение способна спровоцировать паника, например, из-за введения в России жестких мер противодействия распространению коронавируса.



Нефть сегодня показала одно из крупнейших падений внутри дня, в моменте опускаясь с $33,85 до $30,84, или на 8,9%. Более вероятным при текущем положении мы считаем отскок в диапазон $35-40. Однако до разворота вверх не исключаем возвращение на многолетние минимумы ниже $30 – вплоть до $25 за баррель.



Доллар перевалил за отметку 75 руб., а евро, параллельно дорожая еще и к доллару, укрепился до 84,4 руб. Запас падения рублем, вероятно, еще не исчерпан. Этому может способствовать как дешевая нефть, так и полный уход инвесторов в кэш из всех видов рискованных активов. Ближайшие цели в моменте по USD/RUB — 80, по EUR/RUB — до 90. При этом возврат к уровням начала месяца будет отложен как минимум на неделю.

