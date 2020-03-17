979 человек с начала 2020 года обратились за ежемесячной денежной выплатой из средств материнского капитала

Семьи, получившие или имеющие право на материнский (семейный) капитал (МСК), при определенных условиях могут получать ежемесячную денежную выплату из средств МСК. Право на получение данной выплаты имеют семьи, в которых:

- Второй ребенок и мама – граждане РФ;

- Второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года;

- Размер дохода на одного члена семьи не превышает двукратную величину (ранее – полуторакратную) прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения (в Иркутской области эта сумма составляет 24 650 руб.)

За 2018 год на распоряжение средствами материнского капитала обратилось 833 семьи, за 2019 год – 1914 семьи, а с начала 2020 года уже обратилось 979 семей.

Напоминаем, что в Иркутской области размер ежемесячной денежной выплаты из средств МСК в 2020 году составляет 11 959 руб. Выплата производится до достижения ребенком возраста 3 лет (ранее – до 1,5 лет), с ежегодной подачей заявления.