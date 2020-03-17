Портфель привлеченных средств ВТБ в Иркутской области вырос на 22%

По итогам 2019 года ВТБ в Иркутской области нарастил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов и населения на 22%, до 97,9 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель за отчетный период увеличился на 17% и достиг 81,6 млрд рублей.

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель по итогам года вырос на 17%, до 60 млрд рублей. Из них более половины приходится на кредиты наличными - 33,8 млрд рублей, прирост по сравнению с 2018 годом составил 16%. Портфель ипотечного кредитования увеличился на 21%, до 22,4 млрд рублей. Всего за 2019 год ВТБ предоставил населению региона 27,7 млрд рублей кредитных средств, что на 16% больше показателя годом ранее. Портфель привлеченных средств физлиц с учетом инвестиционных продуктов вырос на 28% и приблизился к 64 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса за 2019 год вырос на 15% и составил 21,6 млрд рублей. Более 90% в нем занимают кредиты, предоставленные предприятиям среднего и малого бизнеса. В структуре портфеля СМБ 22% приходится на кредитование торговых компаний, 19% - на отрасль жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов, 9% - на горнодобывающую промышленность и металлургию, 8% - на транспорта и инфраструктурное строительство.

В отчетном периоде банк также продолжил работу в рамках мер государственной поддержки бизнеса. Всего за 2019 год было заключено 39 соглашений на общую сумму более 1,1 млрд рублей. Региональные предприятия воспользовались льготными ресурсами в рамках программы Министерства сельского хозяйства и «Программы 1764» Министерства экономического развития РФ.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов на 1 января 2020 года составил 34 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом – на 11%.

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова прокомментировала: «В 2019 году мы сфокусировались на задачах, обозначенных в стратегии банка. Одно из ключевых направлений – предложить клиентам удобные модели взаимодействия, чтобы каждый смог получить консультацию или услугу наиболее комфортным способом. Для этого мы усовершенствовали возможности цифрового доступа к услугам банка, как для физических лиц, так и для бизнеса. Одним из наиболее ярких решений в этом направлении стало внедрение кампусного проекта с ИРНИТУ. Мы также продолжаем развивать эффективную сеть подразделений - в 2019 году был открыт офис в Железногорске, а также построен офис премиального сегмента в Иркутске. В планах на текущий год – открытие еще трех офисов в Иркутске и Братске».