Новости

Иркутская галерея В. Бронштейна отменила все мероприятия из-за коронавируса

17 марта 2020

Читайте также:

«Сбербанк страхование» вернет деньги за полисы клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
17 марта 2020
В магазинах Иркутска фиксируется повышенный спрос на продукты питания и предметы личной гигиены
17 марта 2020

Иркутская галерея В. Бронштейна отменила все мероприятия и экскурсии в связи с угрозой распространения коронавируса. Действующие выставки открыты в обычном режиме с 11:00 до 20:00. Об этом сообщается на официальной странице галереи в сети Facebook

"Ежедневно все поверхности обрабатываются антисептическими средствами. Сотрудники работают в защитных масках. Тем не менее, не рекомендуем посещение выставок, пока ситуация не нормализуется", -  сообщают организаторы в соцсети.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (233)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Иркутская галерея В. Бронштейна отменила все мероприятия из-за коронавируса
«Сбербанк страхование» вернет деньги за полисы клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
СК «Сбербанк страхование» возвращает полную стоимость полисов страхования выезжающих за рубеж клиентам, которые решили отказаться от поездок в связи с распространением коронавируса.
В магазинах Иркутска фиксируется повышенный спрос на продукты питания и предметы личной гигиены
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании