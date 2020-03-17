Иркутская галерея В. Бронштейна отменила все мероприятия из-за коронавируса

Иркутская галерея В. Бронштейна отменила все мероприятия и экскурсии в связи с угрозой распространения коронавируса. Действующие выставки открыты в обычном режиме с 11:00 до 20:00. Об этом сообщается на официальной странице галереи в сети Facebook

"Ежедневно все поверхности обрабатываются антисептическими средствами. Сотрудники работают в защитных масках. Тем не менее, не рекомендуем посещение выставок, пока ситуация не нормализуется", - сообщают организаторы в соцсети.