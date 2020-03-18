«Кризис не был для нас неожиданностью» – «РАФТ ЛИЗИНГ» о текущей ситуации на рынке

Говоря о текущем кризисе, руководство «РАФТ ЛИЗИНГ» отмечает, что вряд ли это было сюрпризом.

«Многие ждали кризиса, об этом часто говорили, нельзя сказать, что для нас это было неожиданностью, – прокомментировал ситуацию Владимир Черкасов, директор по развитию компании. – В кризис особенно важен портфель, он у нас качественный, диверсифицированный, поэтому мы себя чувствуем очень уверенно. Цель по росту компании на 2020 год мы не меняем, она была и остается, возможно, мы просто подкорректируем пути её достижения. Мы объективно понимаем, что возможна ситуация, когда в какой-то момент спрос на лизинг замрёт. Но для нас это не является поводом бездействовать. Для нас такие периоды – это периоды изменений внутри компаний, внутреннего качественного роста. Когда рынок начинается восстанавливаться, мы готовы стартовать быстрее, благодаря этим изменениям. Кризис для нас всегда был точкой роста».

В эксклюзивном интервью Газете Дело руководство компании «РАФТ ЛИЗИНГ» рассказало, как жесткая ценовая конкуренция в 2019 году проверила компанию на прочность, рост превратился из «взрывного» в «качественный», а цифровизация открыла новые возможности для бизнеса.

Историю успехов и трудностей, достижений и планов компании «РАФТ ЛИЗИНГ» вы сможете узнать уже в ближайшее время, а сегодня мы предлагаем посмотреть самые яркие моменты нашей беседы.