Новости

30% россиян планируют заняться саморазвитием в случае объявления карантина

17 марта 2020

Читайте также:

Режим ЧС в Москве вводить не будут
17 марта 2020
Пандемия коронавируса может продлиться два года
17 марта 2020

30% россиян планируют заняться саморазвитием в случае введения карантина (самообразованием, обучением, чтением, хобби, спортом). 21% изъявил желание работать удаленно. 17% посвятят свободное время домашним делам: уборкой, готовкой, ремонтом. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие 1000 трудоустроенных представителей экономически активного населения России, чье присутствие на работе не является критически важным.

8% опрошенных собираются провести время с семьей и детьми. Смотреть ТВ и сериалы, подготовкой к дачному сезону и заняться здоровьем собираются по 3%. Часть опрошенных также планирует посвятить свободное время подработкам, играм в компьютер и волонтерской деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (240)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Режим ЧС в Москве вводить не будут
Пандемия коронавируса может продлиться два года
Путин призвал не покупать продукты впрок на фоне ситуации с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании