30% россиян планируют заняться саморазвитием в случае объявления карантина

30% россиян планируют заняться саморазвитием в случае введения карантина (самообразованием, обучением, чтением, хобби, спортом). 21% изъявил желание работать удаленно. 17% посвятят свободное время домашним делам: уборкой, готовкой, ремонтом. Таковы результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие 1000 трудоустроенных представителей экономически активного населения России, чье присутствие на работе не является критически важным.

8% опрошенных собираются провести время с семьей и детьми. Смотреть ТВ и сериалы, подготовкой к дачному сезону и заняться здоровьем собираются по 3%. Часть опрошенных также планирует посвятить свободное время подработкам, играм в компьютер и волонтерской деятельности.