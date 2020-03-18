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22 апреля объявлен днем голосования по внесению поправок в Конституцию

18 марта 2020

Президент подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», сообщают на сайте Кремля.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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