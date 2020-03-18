Прокуратура Иркутска оштрафовала бетонный завод на 24 тыс. рублей за несоблюдение природоохранного законодательства

На бетонном заводе выявлено более 20 источников выбросов загрязняющих веществ, сообщают в областной прокуратуре.

Вместе с тем, организацией не должным образом ведется работа по учету источников выбросов загрязняющих веществ, их характеристик, проведению лабораторных замеров выбросов, предоставлению соответствующей отчетности в уполномоченные государственные органы. Не выполняются мероприятия по предупреждению (оповещению) при неблагоприятных метеорологических условиях.

Все бункеры для хранения цемента (силосы) снабжены газоочистным оборудованием (ГОУ), с эффективностью очистки 99.9%. Однако, организацией, в нарушение требований природоохранного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, не выполняются правила эксплуатации газоочистного оборудования, а именно, лабораторные замеры на определение фактической эффективности работы ГОУ не проводятся, реестр ГОУ с присвоенным регистрационным номером не ведется, паспорта ГОУ отсутствуют, программа проведения технического обслуживания, осмотра, проверки и ремонта ГОУ не утверждена.

Кроме того, на территории организации отсутствует место для накопления твердых бытовых отходов. Отходы, не являющиеся твердыми бытовыми, такие как отработанные масла, ртутные лампы, утратившие потребительские свойства, накапливаются с нарушением установленных правил. Место накопления таких отходов, как лом черных металлов, свинцовые аккумуляторы, отработанные с электролитом, на территории организации не предусмотрено.

Выявленные нарушения негативно сказываются на здоровье граждан и окружающей среде. В связи с этим прокуратурой района руководителю организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.

По результатам их рассмотрения региональная служба охраны природы и озера Байкал признала руководителя организации виновным в совершении административных правонарушений, привлекла к административной ответственности в виде административных штрафов на общую сумму 24,5 тыс. рублей.