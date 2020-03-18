Кому в Иркутской области предлагают вахтовый метод работы?

По данным исследования HeadHunter, с января по март 2020 года количество предложений о работе для вахтовиков из Иркутской области на hh.ru увеличилось на 100% по сравнению с 2019 годом.

Выросли и заработные платы: средний уровень предлагаемого дохода в вакансиях составил 82 500 рублей, тогда как в прошлом году он равнялся 75 000 рублей.

Доля вакансий с вахтой, размещенных на hh.ru в период с 1 января по 18 марта 2020 года, составила 14% от всех вариантов занятости в регионе. 31% из них ориентирован на представителей сферы строительства. Работодатели заинтересованы в привлечении инженеров с высшим образованием и опытом работы от трех лет, а также геодезистов и рабочих строительных специальностей. 27% вакансий приходится на сварщиков, токарей, операторов станков.

Предложения для производственников составляют 23%, добычи сырья - 22%, водители также среди лидеров – 19%. Каждая третья вакансия открыта для специалистов рабочих профессий. Например, маляров-штукатуров, плиточников, каменщиков, профессиональный опыт которых насчитывает не менее одного года.

«В прошлом году количество вакансий для представителей рабочих специальностей и соискателей из строительного сектора было практически равным, а в 2020 году мы видим, как у работодателей растет востребованность кандидатов, специализирующихся на строительстве, - отметила Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь. – Если говорить о требованиях к опыту работы соискателей, стоит отметить неготовность компаний трудоустраивать новичков – эта ситуация характерна как для прошлого, так и для нынешнего года», - добавила Асель Сейлова.

Большинство работодателей готовы обеспечивать вахтовиков жильем на время работы, организовать питание, компенсировать транспортные расходы. Часть компаний также упоминают в текстах вакансий о готовности оплачивать мобильную связь.