Мероприятия по уборке, благоустройству и озеленению города начнутся с 1 апреля

С 1 апреля в Иркутске стартует месячник санитарной очистки города. На протяжении этого времени в городе пройдут мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению города, ямочному ремонту дорог.
Об этом рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова. Месячник по санитарной очистке Иркутска завершится общегородским субботником, который пройдет 25 апреля.
В течение месяца в порядок будут приведены прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов, автостоянок, мосты, автомобильные дороги, нанесена разметка. Кроме того, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы во дворах, на спортивных и детских площадках, приведут в порядок фасады зданий.
С 1 апреля в Иркутске заработает единый диспетчерский пункт по вопросам проведения месячника по санитарной очистке и общегородского субботника - 52-00-33.
Иркутяне смогут узнать о территориях для уборки, получить перчатки и мусорные пакеты, а также талоны на вывоз мусора и заказать транспорт. Для этого необходимо обратиться в администрацию округа, где иркутяне желают навести порядок на территории города Иркутска:
- Правобережный округ: ул. Марата, 14, каб. 508, 510, тел.: 52-03-89, 52-03-88, 52-04-07;
- Октябрьский округ: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 13, 14, 15, 16 тел.: 33-13-17, 52-00-81, 52-02-42;
- Свердловский округ: ул. Терешковой, 24, каб. 201, 203, 204, 206 тел.: 52-03-61, 52-03-62, 52-00-29;
- Ленинский округ: ул. М. Говорова, 3, каб. 20, 25, 31, тел.: 52-03-42, 52-02-16, 52-03-43.