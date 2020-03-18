Мероприятия по уборке, благоустройству и озеленению города начнутся с 1 апреля

С 1 апреля в Иркутске стартует месячник санитарной очистки города. На протяжении этого времени в городе пройдут мероприятия по уборке, благоустройству, озеленению города, ямочному ремонту дорог.

Об этом рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Цыренова. Месячник по санитарной очистке Иркутска завершится общегородским субботником, который пройдет 25 апреля.

В течение месяца в порядок будут приведены прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов, автостоянок, мосты, автомобильные дороги, нанесена разметка. Кроме того, отремонтируют и покрасят малые архитектурные формы во дворах, на спортивных и детских площадках, приведут в порядок фасады зданий.

С 1 апреля в Иркутске заработает единый диспетчерский пункт по вопросам проведения месячника по санитарной очистке и общегородского субботника - 52-00-33.

Иркутяне смогут узнать о территориях для уборки, получить перчатки и мусорные пакеты, а также талоны на вывоз мусора и заказать транспорт. Для этого необходимо обратиться в администрацию округа, где иркутяне желают навести порядок на территории города Иркутска: