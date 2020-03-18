Запрет на въезд иностранцев в Россию грозит дефицитом строителей

Запрет вступил в силу 18 марта, и будет действовать до 1 мая, сообщает РБК.

Больше всего рабочих строительных специальностей приехало в Россию из Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии, следует из показателей Росстата.

По словам омбудсмена по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству «Опоры России» Дмитрия Котровского, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли.

«На российский стройках доля нерезидентов составляет 70–80%. Речь идет про рабочие профессии — монолитчики, кровельщики и так далее. Эти рабочие на стройке постоянно сменяются — одни уезжают, другие приезжают», — уточняет Котровский. Рабочие, которые 1,5 месяца не смогут въехать в Россию, могут отправится на стройки в другие места, поэтому ситуация с нехваткой рабочей силы может растянуться на более длинный срок.



Застройщики в своих финансовых моделях учитывали именно иностранную рабочую силу, привлечение граждан России на конкретные работы дороже, отмечает Котровский. «За счет взносов в фонд соцстрахования и пенсионный фонд вместо оплаты патента российские рабочие обойдутся для застройщика на 20–25%, а иногда и на 30% дороже», — говорит Котровский.



Котровский добавляет, что проблема состоит в том, что в России отсутствует необходимое количество специалистов рабочих специальностей, которые быстро смогут выйти на стройку.



Ольга Чудиновских полагает, что глобальных последствий для строительной отрасли запрет не принесет, поскольку он носит временный характер. «Острота момента будет преодолена, и все вернется на круги своя. Будем надеяться, что обойдемся теми людьми, которые уже здесь находятся и работают», — считает заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.

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