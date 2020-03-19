Братчанка оплатила долг за ЖКХ в 230 тыс. рублей, чтобы продать квартиру

Должностным лицом установлено, что братчанке на праве собственности принадлежат две квартиры, в отношении которых вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий, сообщают в областном отделении ФССП России.

При обращении в местный отдел Управления Росреестра по Иркутской области для оформления сделки купли-продажи недвижимости должнику было отказано.

Гражданка в этот же день оплатила задолженность, включая исполнительский сбор. Вследствие чего ограничение было снято, и она смогла продать жилое помещение.