Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники нашли на странице девушки в соцсетях ложные сообщения о заражениях вирусом в Амурской области, сообщается на сайте управления МВД в Амурской области.

Органами внутренних дел устанавливают личности распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений.

Уже есть положительный результат. Сотрудники МО МВД России «Свободненский» совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили местную жительницу, причастную к распространению вышеуказанной информации. На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения.

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.