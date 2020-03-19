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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

19 марта 2020

Сотрудники нашли на странице девушки в соцсетях ложные сообщения о заражениях вирусом в Амурской области, сообщается на сайте управления МВД в Амурской области.

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Органами внутренних дел устанавливают личности распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений.

Уже есть положительный результат. Сотрудники МО МВД России «Свободненский» совместно  с сотрудниками регионального УФСБ установили местную жительницу, причастную к распространению вышеуказанной информации. На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения.

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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Куда еще можно улететь из России
Хотя пандемия коронавируса уже привела к отмене большинства авиарейсов между Россией и внешним миром, улететь во многие страны все еще возможно рейсами «Аэрофлота». Крупнейшая российская авиакомпания почти монополизировала международное авиасообщение, сохраняя маршруты в крупнейшие столицы Европы и Азии, а в США — в Нью-Йорк. В несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона летает S7, а лоукостер «Победа» пока сохранил маршруты в города Турции. Один из немногих эксплуатантов дальнемагистрального флота в России авиакомпания NordWind выполняет рейсы на Кубу и в мексиканский Канкун. А вот в Среднюю Азию улететь гораздо сложнее: рейсы в Узбекистан и Казахстан отменены.
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