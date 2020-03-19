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В Иркутской области построят три филиала государственного приюта для бездомных животных

19 марта 2020

Строительство таких объектов предполагается в Иркутском, Тулунском районах и в Братске.

Утверждена дорожная карта по созданию государственного приюта для содержания животных без владельцев. Документ разработан по поручению исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. 

Основные этапы дорожной карты предполагают определение земель, подготовку документации, проведение проектных и изыскательных работ по объектам в 2020 году, этап строительства приютов запланирован на второй квартал 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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