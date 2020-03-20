Минфин разъяснил порядок предоставления имущественных вычетов при приобретении жилых строений

Для получения имущественного вычета учитываются расходы на новое строительство или приобретение жилых помещений: жилого дома, квартиры или комнаты. Если же купленное строение не признано жилым домом, то оснований для предоставления такого вычета у налогового органа нет.

Расположенные на садовых участках здания признаются жилыми, если сведения о них были внесены в Единый государственный реестр недвижимости до 1 января 2019 года с назначением «жилое», «жилое строение».

Минфин указал, что налогоплательщики вправе претендовать на имущественные вычеты по таким объектам, только если приобрели их, начиная с 1 января 2019 года. При этом не требуется заменять ранее выданные документы, а также вносить корректировки в них или в записи ЕГРН в части наименования указанных объектов. Собственник может сделать это по своему желанию.

Напомним, что доход физлица, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, можно уменьшить на имущественный налоговый вычет по расходам на новое строительство либо приобретение жилого дома, доли в нем. Также вычет распространяется на погашение процентов по кредитам при приобретении или строительстве жилья в ипотеку. Льгота предоставляется налогоплательщику в размере фактических расходов на приобретение или строительство, а также на уплату процентов, но не более 2 млн руб. и 3 млн руб. соответственно.