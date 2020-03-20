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Ситуация на продовольственном рынке Иркутска стабильная

20 марта 2020

На оперативном собрании к диалогу с правительством подключили представителей торговых сетей, дистрибьютеров и предприятий-производителей продуктов питания, сообщают в областной администрации.

– Перед нами стоит задача принять все возможные меры для предотвращения резкого роста цен на товары первой необходимости, а также обеспечить регион необходимыми товарными запасами. Недопустим дефицит отдельных товаров вследствие повышенного спроса на них, – заявил исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства региона Константин Зайцев.  

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области констатирует, причин для ажиотажного спроса на продукты питания нет.

Цены на прежнем уровне. Ведомство ежедневно во взаимодействии с торговыми организациями проводит мониторинг розничных цен на продовольственные товары, на особом контроле товары первой необходимости.

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С 18 марта служба запустила работу горячей линии по ситуации на продовольственном рынке. Ежедневно с 08.00 до 22.00 по телефону 8950-072-30-50 будут принимаются звонки от граждан по вопросам отсутствия продуктов питания в магазинах и ценах. Поступило 10 звонков. По всем вопросам даны разъяснения.  

Торговые организации подтвердили информацию ведомства, отметив, что товары имеются в наличие, работа по отгрузкам продуктов питания идет в штатном режиме.  

По итогам работы штаба организациям оптовой и розничной торговли рекомендовано обеспечить санитарные меры, направленные на охрану здоровья граждан. Минсельхозу области поручено организовать мониторинг сырьевых запасов на предприятиях агропромышленного комплекса. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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