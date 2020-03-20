Тайланд ужесточил правила въезда

С 19 марта для въезда в страну необходимо иметь сертификат об отсутствии у прилетевшего коронавируса и страховку, покрывающую его лечение, сообщают в Ассоциации туроператоров России.

Документ вступить в силу в 23.59 20 марта. Официальные источники подтвердили «Вестнику АТОР», что туристов, вылетающих на отдых из России, это требование не касается.

По данным издания Bangkok Post, объявил в среду, 18 марта, о вводе новых требований к прилетающим в Таиланд пассажирам в связи с правительственными усилиями по нераспространению коронавируса COVID-19.

Глава управления гражданской авиации Таиланда (CAAT) Чула Сукманоп также сообщил, что для всех пассажиров, которые посещали ранее в течение последних 14 дней Китай, Гонконг, Иран, Италию, Макао или Южную Корею, вводится обязательный карантин. При этом проверка истории путешествий должна осуществляться авиакомпанией на этапе посадки на рейс, следующий в Таиланд.

Российских туристов, которые летят на отдых из России в Таиланд, требования CATT об обязательном наличии сертификата об отсутствии и вируса и страховки на 100 тысяч долларов не касаются.

Новые требование применяются к пассажирам из: Китая, Макао, Гонконга, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании, США, Швейцарии, Норвегии, Дании, Нидерланд, Швеции, Великобритании, Германии, Японии (отдельные районы).