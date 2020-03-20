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Исследование: динамика курса доллара интересует россиян меньше, чем в 2014

20 марта 2020

В декабре 2014 года доллар лихорадило почти так же, как сейчас, но россиян это интересовало значительно сильнее.

 В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы  SuperJob  участвовали 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.  

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За динамикой курса американской валюты сегодня следят 36% россиян. Новости с валютной биржи мужчин интересуют больше, чем женщин (45 и 27% соответственно). Чем выше заработная плата, тем пристальнее внимание к динамике курса доллара: среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. 28% следят за колебаниями курса, среди граждан с заработком от 80 тыс. руб. — 45%. 

Ажиотаж вокруг высокой волатильности рубля нарастает медленными темпами. В январе нынешнего года новости с валютной биржи интересовали лишь каждого четвертого, 2 дня назад — 32%, сегодня — 36%. В декабре 2014 года, когда рубль лихорадило практически так же, как и сегодня, за динамикой курса валют следило в 1,5 раза больше россиян (54%). 

Народный прогноз курса доллара по отношению к рублю на 1 апреля текущего года предрекает национальной валюте дальнейшее падение: так, 2 дня назад средний прогнозируемый курс был в районе 83 руб. 50 коп. за доллар, сегодня — уже 88 руб. 61 коп.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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