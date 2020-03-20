"Деловая Россия" попросила правительство поддержать развлекательную индустрию на фоне коронавируса

Председатель "Деловой России" Алексей Репик попросил первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова включить концертную индустрию в список отраслей, имеющих право на финансовую поддержку правительства, сообщают РИА Новости.

В письме Репик указывает, что ситуация, связанная с распространением коронавируса, вызывает тревогу российского предпринимательского сообщества. Он выражает поддержку мерам, принимаемым правительством для борьбы с пандемией, и просит включить ряд предложений объединения в план первоочередных действий кабмина по снижению негативных последствий коронавируса для экономики.

Он также предложил с помощью государственных банков предоставить представителям концертной индустрии займы с отсрочкой выплаты тела кредита на покрытие расходов, а также возврат зрителям денег за билеты.