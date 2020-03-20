Иркутский областной краеведческий музей закрывает все отделения из-за эпидемии коронавируса

Они будут закрыты с 20 по 18 марта, сообщают в пресс-службе музея.

Согласно Указу Губернатора Иркутской области № 59-уг от 18 марта 2020года все экспозиционно-выставочные отделы Иркутского областного краеведческого музея: отдел истории (ул. Карла Маркса, 2), отдел природы (ул. Карла Маркса, 11), Музейная студия (ул. Карла Маркса, 13), Музей В.Г. Распутина (ул. Свердлова, 20), «Окно в Азию» (ул. 3-го Июля, 21А и 21Б), ледокол «Ангара» (пр-т Маршала Жукова, 36А/1), Культурно-просветительский центр им. свт. Иннокентия (Вениаминова) (Качугский район, с.Анга).

Также временно приостановлены все автобусные экскурсии, проводимые музеем.