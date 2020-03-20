Топ-10 самых дорогих загородных домов в Сибири

Начало весны традиционно считается и началом нового сезона на рынке загородной недвижимости. Впрочем, в Сибирь весна приходит несколько позже.

А это значит, что индивидуальные домовладения здесь пока еще можно приобрести с зимним дисконтом. Эксперты Циан составили рейтинг регионов Сибирского федерального округа с самыми дорогими загородными резиденциями.

Для рейтинга были отобраны лоты, расположенные за пределами административных центров своих регионов. Также учитывались исключительно объекты с выполненной внутренней отделкой.

10 место. Республика Тыва

6,5 млн рублей / 120 кв. м / 6 соток

Кызылский кожуун, пгт Каа-Хем

Открывает рейтинг регионов Сибирского федерального округа с самой дорогой загородной недвижимостью Республика Тыва. В этом субъекте максимум для индивидуальных домовладений за пределами административного центра находится на довольно низком уровне – 6,5 млн рублей. За эту сумму предлагается двухэтажный дом площадью 120 кв. м на участке в 6 соток. В 2015 году он был полностью реконструирован, в том числе был заменен фундамент.

9 место. Республика Хакасия

14 млн рублей / 330 кв. м / 16 соток

Усть-Абаканский район, деревня Калинино

В Республике Хакасия максимум более чем в два раза выше – на отметке в 14 млн рублей. Это двухэтажный кирпичный дом площадью 330 кв. м в семи километрах от центра Абакана. В усадьбе выполнен свежий ремонт в классическом стиле, а на участке площадью 16 соток находится банный комплекс с террасой и зоной барбекю. Причем эта резиденция обойдется на 12% дешевле, чем прошлым летом, когда она стоила 15,9 млн рублей.

8 место. Республика Алтай

17,8 млн рублей / 245 кв. м / 13 соток

Чемальский район, село Элекмонар

Следом располагается еще одна республика – Алтай. В этом регионе цены на рынке загородной недвижимости достигают 130 млн рублей и по этому показателю Алтай мог бы занять первое место в СФО. Однако большинство самых дорогих усадеб – это гостиничные комплексы, не предполагающие индивидуального проживания. Самый же дорогой частный дом оценивается намного ниже – 17,8 млн рублей. Площадь усадьбы – 245 «квадратов», она продается полностью готовой к проживанию, включая постельное белье – по 3 комплекта на каждую из пяти спален.

7 место. Томская область

25,5 млн рублей / 240 кв. м / 40 соток

Томский район, село Курлек

Седьмая позиция у Томской области, где максимальный показатель зафиксирован на уровне 25,5 млн рублей. В 35 км от Томска на продажу выставлен коттедж площадью 260 кв. м. Он находится на первой линии реки Томь, на участке предусмотрена баня и открытый бассейн. Сам дом построен из оцилиндрованного бревна, а интерьеры оформлены в стиле старорусского терема.

6 место. Алтайский край

35 млн рублей / 500 кв. м / 17 соток

Первомайский район, село Фирсово

Алтайский край делегирует в рейтинг усадьбу площадью 35 млн рублей, благодаря которой он занимает шестую строчку. Это дом площадью 500 кв. м на участке 17 соток. В нем выполнена отделка в современном стиле, вокруг дома высажен яблоневый и вишневый сад с плодоносящими деревьями.

5 место. Красноярский край

52 млн рублей / 239 кв. м / 25,38 соток

Емельяновский район, поселок Минино

Топ-5 замыкает Красноярский край, где максимум зафиксирован на отметке в 52 млн рублей. Построенный в 2016 году дом находится в поселке Минино в 15 км от Красноярска. Он расположен на лесном участке площадью 25,38 соток. Интерьеры дома оформлены в классическом стиле. На участке также предусмотрен деревянный гостевой дом площадью 85 кв. м.

4 место. Иркутская область

66 млн рублей / 390 кв. м / 60 соток

Иркутский район, СНТ Оптимист

Четвертая позиция у Иркутской области. Самая дорогая усадьба в этом субъекте федерации обойдется в 66 млн рублей. Этот лот расположен на одном из самых больших участков в данном рейтинге – его площадь составляет 60 соток. Сам дом имеет метраж 390 кв. м, в нем есть все необходимое для комфортного проживания, включая гостиную с камином, спортзал с бильярдом, теннисным столом и беговой дорожкой, а также терраса с видом на лес. По сравнению с летом прошлого года дом обойдется на 3 млн рублей дешевле.

3 место. Новосибирская область

88 млн рублей / 535,1 кв. м / 39,28 соток

Городской округ Бердск, СНТ Светлый

«Бронза» у Новосибирской области, где за 88 млн рублей экспонируется дом площадью 535,1 кв. м на участке 39,28 соток. Усадьба оформлена в классическом стиле, в ней предусмотрена просторная гостиная со вторым светом и спа-комплекс с бассейном, хамамом, сауной и отдельной кухонной зоной.

2 место. Кемеровская область

100 млн рублей / 961 кв. м / 23 соток

Кемеровский район, деревня Журавлево

Второе место у самого большого дома в данной рейтинге. Усадьба площадью 961 кв. м находится в коттеджном поселке «Заповедный лес» в Кемеровской области. Трехэтажный дом оформлен в классическом стиле, в нем есть хамам, бассейн, а также стеклянный лифт для перемещения между этажами. Обойдется эта резиденция в 100 млн рублей.

1 место. Омская область

120 млн рублей / 355 кв. м / 60 соток

Омский район, поселок Имени Комиссарова

Безоговорочным лидером рейтинга регионов СФО с самыми дорогими усадьбами становится Омская область с показателем 120 млн рублей. Причем данный лот буквально пару дней назад стоил ровно 100 миллионов, но затем сильно подорожал. Резиденция находится на участке 60 соток на первой линии Иртыша в поселке им. Комиссарова, с собственным выходом к воде и возможностью оборудования причала. В доме площадью 355 кв. м выполнена отделка в классическом стиле, он обставлен дорогой итальянской мебелью.