Правительство просят поддержать индустрию зрелищ на фоне коронавируса

Председатель "Деловой России" Алексей Репик попросил первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова включить концертную индустрию в список отраслей, имеющих право на финансовую поддержку правительства.

В письме Репик указывает, что ситуация, связанная с распространением коронавируса, вызывает тревогу российского предпринимательского сообщества. Он выражает поддержку мерам, принимаемым правительством для борьбы с пандемией, и просит включить ряд предложений объединения в план первоочередных действий кабмина по снижению негативных последствий коронавируса для экономики.

"Включить контентную индустрию (индивидуальные предприниматели, частные компании, реализующие билеты на культурно-зрелищные мероприятия, а также компании-организаторы таких мероприятий) в список отраслей, имеющих право на финансовую поддержку правительства РФ", - пишет Репик.

Распространение коронавируса привело к отмене значительной части массовых мероприятий. По мнению Репика, поддержать организаторов могли бы налоговые каникулы по уплате НДФЛ, выплатам в Фонд социального страхования и ПФР за 2020 год, а также налога на прибыль.

Он также предложил с помощью государственных банков предоставить представителям концертной индустрии займы с отсрочкой выплаты тела кредита на покрытие расходов, а также возврат зрителям денег за билеты.