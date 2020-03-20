Новости

Правительство просят поддержать индустрию зрелищ на фоне коронавируса

20 марта 2020

Председатель "Деловой России" Алексей Репик попросил первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова включить концертную индустрию в список отраслей, имеющих право на финансовую поддержку правительства. 

В письме Репик указывает, что ситуация, связанная с распространением коронавируса, вызывает тревогу российского предпринимательского сообщества. Он выражает поддержку мерам, принимаемым правительством для борьбы с пандемией, и просит включить ряд предложений объединения в план первоочередных действий кабмина по снижению негативных последствий коронавируса для экономики.

Читайте также:

В Иркутской области ни одного случая заражения коронавирусом нет - Кобзев
20 марта 2020
«Слата»: «Товарных запасов на наших складах достаточно»
20 марта 2020

"Включить контентную индустрию (индивидуальные предприниматели, частные компании, реализующие билеты на культурно-зрелищные мероприятия, а также компании-организаторы таких мероприятий) в список отраслей, имеющих право на финансовую поддержку правительства РФ", - пишет Репик.

Распространение коронавируса привело к отмене значительной части массовых мероприятий. По мнению Репика, поддержать организаторов могли бы налоговые каникулы по уплате НДФЛ, выплатам в Фонд социального страхования и ПФР за 2020 год, а также налога на прибыль.

Он также предложил с помощью государственных банков предоставить представителям концертной индустрии займы с отсрочкой выплаты тела кредита на покрытие расходов, а также возврат зрителям денег за билеты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (314)


Реклама на сайте

Пустые полки в магазинах 2020, последние новости
«Слата»: «Товарных запасов на наших складах достаточно»
Ситуация на продовольственном рынке Иркутска стабильная
Торговые сети Иркутска проверят на предмет спекуляции ценами на продукты
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании