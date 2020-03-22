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В Иркутской области на 22 марта не выявлено случаев заболевания коронавирусом

22 марта 2020

За прошедшие сутки в Приангарье не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. При этом в России за сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло на 53, общее число заболевших составило 306 человек.

За прошедшие сутки в Приангарье не зафиксировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. В России за сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло на 53, общее число заболевших составило 306 человек.

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950 человек в Иркутской области обследовано на наличие коронавирусной инфекции
22 марта 2020

Региональный минздрав проводит мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничной пневмонией. Кроме того, организована выдача листков нетрудоспособности гражданам, вернувшимся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции территорий, при наличии постановления об изоляции, проводится мониторинг наличия антибактериальных, противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты.

Минздрав напоминает, что всем прибывающим гражданам из-за рубежа следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. Необходимо оставаться дома, минимизировать контакты. Контроль режима самоизоляции граждан на дому будут осуществлять сотрудники полиции на основании информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. При выявлении нарушений граждане будут привлечены к административной ответственности по ст. 19.4, ст. 19.5, ст. 6.3 КоАП РФ.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
950 человек в Иркутской области обследовано на наличие коронавирусной инфекции
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В Иркутской области на 22 марта не выявлено случаев заболевания коронавирусом
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