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ФНС России приостанавливает до 1 мая 2020 года проведение проверок

22 марта 2020

До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает назначение выездных налоговых проверок, проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса. 

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Соответствующий приказ подписал руководитель ФНС России Даниил Егоров в рамках исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина о минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены. Незавершенные проверки применения ККТ и валютного законодательства, а также незаконченное производство по делам об административных правонарушениях будет осуществляться без непосредственного контакта с налогоплательщиками (по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, по почте).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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