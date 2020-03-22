Россельхозбанк и Mastercard подключили своим клиентам оплату покупок через сервис Garmin Pay

Держатели карт Mastercard АО «Россельхозбанк» получили возможность в одно касание оплачивать покупки умными часами Garmin. По экспертным оценкам специалистов Россельхозбанка, часы с возможностью добавления функциональности банковской карты входят в топ-5 наиболее популярных в мире форм бесконтактной оплаты наряду со смартфонами, фитнес-браслетами, платежными кольцами и QR-кодами. Клиентам РСХБ доступны все основные мобильные платежные сервисы, распространенные в России, в том числе Garmin Pay.