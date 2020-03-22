Россельхозбанк и Mastercard подключили своим клиентам оплату покупок через сервис Garmin Pay

Держатели карт Mastercard АО «Россельхозбанк» получили возможность в одно касание оплачивать покупки умными часами Garmin. По экспертным оценкам специалистов Россельхозбанка, часы с возможностью добавления функциональности банковской карты входят в топ-5 наиболее популярных в мире форм бесконтактной оплаты наряду со смартфонами, фитнес-браслетами, платежными кольцами и QR-кодами. Клиентам РСХБ доступны все основные мобильные платежные сервисы, распространенные в России, в том числе Garmin Pay.
Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно зарегистрировать свою карту Mastercard АО «Россельхозбанк» в мобильном приложении Garmin Connect (раздел Garmin Pay) и добавить часы Garmin для синхронизации устройств. Для совершения платежа нужно поднести часы Garmin к терминалу для бесконтактной оплаты, циферблатом вниз.
«По результатам исследования международной консалтинговой компании BCG, Россия вышла на первое место по оборотам и количеству платежей, совершаемых с помощью мобильных сервисов. По этим параметрам мы значительно обгоняем Европу и США. Россельхозбанк шагает в ногу со временем и уделяет большое внимание реализации сервисов, в основе которых лежат современные технологические разработки. Рост новых пользователей порядка 10% в месяц и объема их покупок на 15% среди наших клиентов свидетельствует об увеличении популярности инновационных сервисов, поскольку они упрощают проведение банковских операций. Сервис Garmin Pay дает возможность клиентам РСХБ оценить все преимущества бесконтактных платежей: быстроту, удобство и безопасность», — отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.
Сервис Garmin Pay предоставляется клиентам РСХБ на бесплатной основе. При этом все преимущества программы лояльности Банка и платежной системы при совершении операций с использованием Garmin Pay сохраняются.
Подробнее о сервисе оплаты можно узнать на www.rshb.ru/natural/garminpay/