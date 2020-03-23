С начала 2020 года выдача потребкредитов сократилась на 8,5%

По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-феврале 2020 года было выдано 2,61 млн. кредитов на покупку потребительских товаров.

Это 8,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в январе-феврале 2019 года – 2,85 млн. ед.).

В январе-феврале 2020 года наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в Москве (123,4 тыс. ед.), Московской области (112,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (102,1 тыс. ед.), Республике Башкортостан (88,1 тыс. ед.) и Свердловской области (85,6 тыс. ед.).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны.

При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в январе-феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года продемонстрировали Ставропольский (-16,6%) и Алтайский (-13,7%) края, Кемеровская (-13,4%) и Иркутская (-13,3%) области, а также Республика Башкортостан (-12,2%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в январе-феврале текущего года снизилась на 5,2% и 7,2% соответственно (Таблица 2).

«В первые два месяца 2020 года банки старались кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается такого консервативного подхода в розничном кредитовании. А введение Банком России в прошлом году обязательного для кредиторов показателя долговой нагрузки (ПДН) только усилило тенденцию по более тщательной оценке заемщиков со стороны банков».